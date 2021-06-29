Vedat Muriqi için Sarri bekleniyor

Fenerbahçe geçen sezon Lazio’ya sattığı Vedat Muriqi’i kiralık olarak kadroya katmak istiyor. Kosovalı golcü için Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri’nin golcü futbolcu hakkında vereceği karar bekleniyor.
Sarri, Muriqi’in gidişine izin verirse, Kosovalı futbolcu yeniden sarı-lacivertli formayı giyecek.
Lazio’da beklentilerin altında kalan 27 yaşındaki futbolcunun kiralanmasına sıcak bakıyor. İtalyan ekibi, Sarri’den gelecek rapor sonrasında Fenerbahçe ile anlaşma zemini arayacak.
Ayrıca Vedat Muriqi’in de sarı-lacivertli takıma dönmek istediği, bu sebeple İtalyan ekibi, hem de teknik direktörüyle görüşerek izin isteyeceği gelen haberler arasında yer aldı.