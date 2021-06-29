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Vedat Muriqi için Sarri bekleniyor

Lazio'nun yeni teknik direktörü Maurizio Sarri, Vedat Muriqi’in gidişine izin verirse golcü oyuncu yeniden Fenerbahçe forması giyecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vedat Muriqi için Sarri bekleniyor
Lazio formasıyla çıktığı 34 maçta 2 gol atabildi.

Fenerbahçe geçen sezon Lazio’ya sattığı Vedat Muriqi’i kiralık olarak kadroya katmak istiyor. Kosovalı golcü için Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri’nin golcü futbolcu hakkında vereceği karar bekleniyor.

Sarri, Muriqi’in gidişine izin verirse, Kosovalı futbolcu yeniden sarı-lacivertli formayı giyecek.

Lazio’da beklentilerin altında kalan 27 yaşındaki futbolcunun kiralanmasına sıcak bakıyor. İtalyan ekibi, Sarri’den gelecek rapor sonrasında Fenerbahçe ile anlaşma zemini arayacak.

Ayrıca Vedat Muriqi’in de sarı-lacivertli takıma dönmek istediği, bu sebeple İtalyan ekibi, hem de teknik direktörüyle görüşerek izin isteyeceği gelen haberler arasında yer aldı.

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