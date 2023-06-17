Scolari sahalara geri döndü: İşte yeni takımı

Atletico Mineiro Kulübü, Arjantinli Eduardo Coudet'ten boşalan teknik direktörlük görevi için 74 yaşındaki Brezilyalı çalıştırıcı Scolari ile Aralık 2024'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kasım 2022'de emekli olduğunu açıklamasına rağmen kariyerine devam etme kararı alan Scolari, 41 yıllık teknik adamlık kariyerinde birçok takım çalıştırdı. Milli takımlarda Brezilya, Portekiz ve Kuveyt'in başında yer alan Scolari, ülkesinde Juventude, Gremio, Goias, Coritiba, Criciuma, Palmeiras, Cruzeiro ve son olarak Athletico Paranaense'de çalıştı. Tecrübeli teknik adam, İngiltere'nin Chelsea, Özbekistan'ın Bunyodkor, Çin'in Guangzhou Evergrande, Japonya'nın Jubilo Iwata, Suudi Arabistan'ın Al-Ahli ve Al-Shabab ekiplerinde de görev yaptı.