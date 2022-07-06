Sefa Yılmaz Rizespor'da

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 32 yaşındaki Sefa Yılmaz'ın transferi için Demir Grup Sivasspor ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada, "32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, kendisini 2 yıllığına yeşil-mavi renklere bağlayan imzayı atmıştır. Sefa Yılmaz'a 'Hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Almanya'nın Wolfsburg takımı altyapısında yetişen Sefa Yılmaz, Türkiye'de Kayserispor, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor, Gaziantepspor, Boluspor, Altınordu ve Gençlerbirliği formaları da giydi.
Sefa geçen sezon Sivasspor formasıyla 22 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 5 Avrupa Ligi maçında görev aldı.
Hoş Geldin Sefa Yılmaz 👍 pic.twitter.com/heBFVtpyOG
Hoş Geldin Sefa Yılmaz 👍 pic.twitter.com/heBFVtpyOG— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) July 6, 2022