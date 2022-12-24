Seferovic'in kredisi bitti

Galatasaray'ın İsviçreli golcüsü Haris Seferovic, teknik heyet tarafından gözden çıkartıldı.

Seferovic ile yolları ayrılıyor

Son olarak kupadaki Keçiörengücü karşılaşmasında şans bulan tecrübeli oyuncu, sahada yine bekleneni veremedi. Bir penaltıdan yararlanamayan Seferovic, isteksiz görüntüsüyle de dikkat çekti. Sezon başı 1 milyon Euro kiralama bedeli ödenerek, zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan 30 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'de oynadığı 8 maçta fileleri havalandıramadı. Teknik heyet devre arasında Seferovic'le yolların ayrılmasını ve yerine gol yollarında katkı sağlayabilecek bir oyuncunun transfer edilmesini istedi.

Galatasaray'da hedef Moussa Dembele

Haris Seferovic'le yolların ayrılması durumunda yabancı kontejanında yer açacak olan Galatasaray, Olimpik Lyon'dan Moussa Dembele transferini tamamlamaya çalışacak. Fransız ekibiyle sezon sonunda kontratı bitecek olan 26 yaşındaki oyuncuyla uzun süredir ilgilenen Sarı-kırmızılılar, Seferovic'in takımdan ayrılması halinde sezon sonunu beklemeden devre arasında yıldız oyuncuyu kadrosuna katmaya çalışacak.

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Bu sezon Ligue 1'de 12 maçta süre alan Dembele, 2 gollük katkı verdi.