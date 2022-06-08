Selçuk İnan'dan teknik direktörlük için dev adım

Galatasaray'ın eski oyuncusu Selçuk İnan, yaz tatilini antrenörlük eğitimleriyle geçiriyor.

Genç antrenör son olarak İtalya Milli Takımı'nın kampına dahil oldu. Eski hocası Roberto Mancini ile 1 hafta boyunca çalışan Selçuk İnan, İtalya'nın antrenman metotları ve taktik varyasyonları hakkında bilgiler aldı.

Selçuk İnan, yaptığı çalışmaların ardından şu açıklamada bulundu;

"Başta Roberto Mancini olmak üzere bütün ekibine bir hafta boyunca bana göstermiş olduğunuz ilgi ve alaka için çok teşekkür ederim. Sizinle futbol konuşmak, bilgi ve tecrübelerinizi paylaşmanız benim için çok değerliydi."