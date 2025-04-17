Selectum Junior World Cup Antalya başladı

Serik ilçesindeki Belek turizm merkezinde grup karşılaşmalarıyla başlayan organizasyonun ilk gününde, bir dönem Galatasaray forması da giyen Fransız eski milli futbolcu Franck Ribery, oğlu Seif el İslam Ribery'in de formasını giydiği Bayern Münih'in 14 yaş altı takımının İkizlerspor ile oynadığı maçı saha kenarında izledi.