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Selectum Junior World Cup Antalya başladı

Selectum Junior World Cup Antalya başladı

20:2417/04/2025, Perşembe
AA
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Bugünkü oynanan karşılaşmalardan kare.
Bugünkü oynanan karşılaşmalardan kare.

Antalya Valiliğinin himayesinde, Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür, Spor ve Turizm Daire Başkanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ve Herkes İçin Spor (HİS) Federasyonunun katkılarıyla gerçekleştirilen Selectum Junior World Cup Antalya'nın ikincisi, Antalya'da başladı.

Federasyonunun katkılarıyla gerçekleştirilen Selectum Junior World Cup Antalya'nın ikincisi, Antalya'da başladı.


Serik ilçesindeki Belek turizm merkezinde grup karşılaşmalarıyla başlayan organizasyonun ilk gününde, bir dönem Galatasaray forması da giyen Fransız eski milli futbolcu Franck Ribery, oğlu Seif el İslam Ribery'in de formasını giydiği Bayern Münih'in 14 yaş altı takımının İkizlerspor ile oynadığı maçı saha kenarında izledi.


Babasından taktik alan Seif el İslam Ribery'in yeşil sahadaki hırsı ve çalımları dikkati çekti.


Franck Ribery, karşılaşmadan 3-1 galibiyetle ayrılan Bayern Münih'in oyuncularını tebrik ederken, mücadelesinden dolayı oğlunu da kutladı.


Selectum Junior World Cup Antalya'ya 5 kıtadan, 28 ülkeyi temsilen 300'den fazla takım ve 3 binin üzerinde genç futbolcu katılıyor.


Organizasyon, 19 Nisan Cumartesi günü Titanic Mardan Stadyumu'nda oynanacak final karşılaşmaları ve ödül töreni ile sona erecek.




#Selectum Junior World Cup
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