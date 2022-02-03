Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, arka arkaya kadrosuna oyuncular katmayı sürdürüyor. Bafetimbi Gomis, Inaki Pena ve Erick Pulgar'ı transfer eden sarı-kırmızılılar, bir oyuncuyu daha kadrosuna katacak.
Semih Kaya yeniden Galatasaray'da
Daha önce Galatasaray altyapısından başlayıp, toplamda 209 maçta sarı-kırmızılı formayı giyen Semih Kaya, yeniden Galatasaray'a dönüyor. Yeni Malatyaspor ile sözleşmesini fesheden 30 yaşındaki oyuncu, sezon sonuna kadar Galatasaray forması giyecek.
- Semih Kaya, bu sezon 22 maçta süre aldı.
Yeni Malatyaspor, tecrübeli stoper Semih Kaya ile yollarını ayırdığını duyurdu. https://t.co/1I45ghI6uC
Yeni Malatyaspor, tecrübeli stoper Semih Kaya ile yollarını ayırdığını duyurdu. https://t.co/1I45ghI6uC— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) February 1, 2022