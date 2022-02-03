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Semih Kaya yeniden Galatasaray'da

Teknik direktör Domenec Torrent önderliğinde transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, eski oyuncusu Semih Kaya'yı yeniden kadrosuna kattı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Semih Kaya yeniden Galatasarayda
Semih Kaya

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, arka arkaya kadrosuna oyuncular katmayı sürdürüyor. Bafetimbi Gomis, Inaki Pena ve Erick Pulgar'ı transfer eden sarı-kırmızılılar, bir oyuncuyu daha kadrosuna katacak.

Semih Kaya yeniden Galatasaray'da

Daha önce Galatasaray altyapısından başlayıp, toplamda 209 maçta sarı-kırmızılı formayı giyen Semih Kaya, yeniden Galatasaray'a dönüyor. Yeni Malatyaspor ile sözleşmesini fesheden 30 yaşındaki oyuncu, sezon sonuna kadar Galatasaray forması giyecek.

  • Semih Kaya, bu sezon 22 maçta süre aldı.
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