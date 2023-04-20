Beşiktaş'ta Trabzonspor önünde yaşanan puan kaybıyla şampiyonluk umutları iyice azalırken, hem teknik heyet hem de yönetim önümüzdeki sezonun planlarını yapmaya başladı.





Siyah-beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş'in gelmesiyle iyi bir ivme yakaladı ve yükselişe geçti. Başkan Ahmet Nur Çebi, teknik direktör konusundaki kararı almakta geç kaldığı yönünde eleştiriler alıyor. Bu durumun farkında olan Ahmet Nur Çebi, yeni sezon planlamasında Nevzat Demir Tesisleri'nin ve futbol takımının anahtarını komple Şenol Güneş'e teslim edecek.





Taraftarın da desteğini arkasına alan deneyimli çalıştırıcının, takım üzerindeki otoritesi de oldukça fazla. Önümüzdeki yıl hem ligde hem Avrupa'da başarılı olmak isteyen Beşiktaş'ta, Şenol Güneş'in adeta tek lider olacağı öğrenildi.





4 oyuncu liste başı





Başarılı çalıştırıcı, yeni sezonda kadroda köklü değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Ayrılacak oyuncu sayısını günden güne artıran Güneş'in listesinde şuanda 4 oyuncu olduğu öğrenildi.





Listenin ilk sıralarında Dele Alli ve Nkoudou geliyor. Beşiktaş, İngiliz futbolcu Dele Alli'nin satın alma opsiyonunu kullanmayacak. İngiliz oyuncu, Beşiktaş formasıyla 15 maçta 3 gol kaydetti. Sezon sonunda sözleşmesi biten ve 6 maç üst üste kadroya giremeyen Kevin N'Koudou ve bir türlü beklenen performansı veremeyen Jakson Muleka ile de yolların ayrılması bekleniyor.





Teknik direktör Şenol Güneş'in oyun anlayışına uymayan bir diğer isim Welinton. Alanyaspor'dan alınan savunmacı, bu sezon ligde 677 dakika süre aldı. Brezilyalı futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.





Saiss Beşiktaş'ta kalmaya sıcak bakıyor





Beşiktaş şampiyonluk yarışından uzaklaşınca, transfer çalışmaları hız kazanırken gidecek ve kalacak isimler de belirleniyor. Bir süre önce mutsuz olduğu ve takımdan ayrılmak istediği belirtilen Romain Saiss'in kalma ihtimali güçlendi.





Son haftalarda başarılı bir performans gösteren Faslı stoper ile sezon sonu konuşulup takımda kalması istenecek. Siyah-beyazlılarda ilk 11'e geri dönen Saiss'in de takımda kalmaya sıcak baktığı ifade edildi.



