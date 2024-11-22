Şenol Güneş: Bir galibiyetle kendimize geliriz

Süper Lig'de sezonun geride kalan kısmında aradığını bulamayan Trabzonspor, çıkışa geçmek için bir galibiyet arıyor. Son 3 maçını da kaybeden ve 12 puanla zirvenin, 19 puan gerisinde kalan bordo-mavililerde şampiyonluk hedefi kolay görünmese de gelecek sezon Avrupa kupalarında yer alacak bir sıralamada ligi bitirmek ve Türkiye Kupası'nın kazanmak en somut hedefler olarak belirlendi.

Deneyimli teknik adam, geçtiğimiz günlerde "Fizik, teknik, taktikten daha çok bunu kullanacak öz güven sorunu yaşıyoruz" ifadelerini kullanarak söz konusu soruna işaret etmişti. Güneş'in, bunu aşmanın en kolay yolunun ise kazanmak olduğunu düşündüğü ifade edildi. Deneyimli çalıştırıcı, alınacak bir 3 puanla oyuncuların moralinin ve öz güveninin yerine geleceğine ve kazanmaya devam edeceklerine inanıyor. Bu bakımdan, Süper Lig'de bu hafta yapacakları Adana Demirspor maçına ayrı bir önem veriyor ve oyuncularını da bu yönde motive ediyor.