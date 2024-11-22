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Şenol Güneş: Bir galibiyetle kendimize geliriz

Şenol Güneş: Bir galibiyetle kendimize geliriz

10:2222/11/2024, Friday
Yeni Şafak
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Şenol Güneş idmanda oyuncularına uyarılarda bulunuyor.
Şenol Güneş idmanda oyuncularına uyarılarda bulunuyor.

Süper Lig'de sezonun geride kalan kısmında aradığını bulamayan ve son 3 maçını kaybeden Trabzonspor'da öz güven sorunu yaşanıyor. Bir galibiyetle bu sorunları aşabileceklerine inanan teknik direktör Şenol Güneş, oyuncularına da bunun önemini anlatıyor.

Süper Lig'de sezonun geride kalan kısmında aradığını bulamayan Trabzonspor, çıkışa geçmek için bir galibiyet arıyor. Son 3 maçını da kaybeden ve 12 puanla zirvenin, 19 puan gerisinde kalan bordo-mavililerde şampiyonluk hedefi kolay görünmese de gelecek sezon Avrupa kupalarında yer alacak bir sıralamada ligi bitirmek ve Türkiye Kupası'nın kazanmak en somut hedefler olarak belirlendi.


3. hafta göreve başlayan teknik direktör Şenol Güneş, bir yandan takımı teknik, taktik ve fizik olarak istenilen düzeye getirmeye çalışırken bir yandan da moral motivasyon seviyesinin yukarı çekmeye çalışıyor.

Bordo-mavililer Şenol Güneş yönetiminde Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

"Devamı gelecektir"

Deneyimli teknik adam, geçtiğimiz günlerde "Fizik, teknik, taktikten daha çok bunu kullanacak öz güven sorunu yaşıyoruz" ifadelerini kullanarak söz konusu soruna işaret etmişti. Güneş'in, bunu aşmanın en kolay yolunun ise kazanmak olduğunu düşündüğü ifade edildi. Deneyimli çalıştırıcı, alınacak bir 3 puanla oyuncuların moralinin ve öz güveninin yerine geleceğine ve kazanmaya devam edeceklerine inanıyor. Bu bakımdan, Süper Lig'de bu hafta yapacakları Adana Demirspor maçına ayrı bir önem veriyor ve oyuncularını da bu yönde motive ediyor.





#Trabzonspor
#Süper Lig
#Şenol Güneş
#Adana Demirspor

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