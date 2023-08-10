Şenol Güneş: Çıkarılacak dersler var

90 dakikayı değerlendiren Şenol Güneş,

"Güzel bir oyun oynayıp avantajlı bir skorla dönmek istiyorduk. Maçın tamamına baktığımızda bunu başardığımızı söyleyebilirim. Yediğimiz gol Neftçi Bakü'nün moralini artırdı. Son bölümde bizim için dersler çıkarılacak pozisyonlar vardı. Buradan avantajlı bir skorla ayrılıyoruz. İkinci maça da ciddi bir şekilde hazırlanmak durumundayız. Keyifli maç olduğunu düşünüyorum."