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Spor

Şenol Güneş: Çıkarılacak dersler var

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Neftçi Bakü karşısında alınan galibiyetle ilgili, "Güzel bir oyun oynayıp avantajlı bir skorla dönmek istiyorduk. Maçın tamamına baktığımızda bunu başardığımızı söyleyebilirim." dedi.

23:12 . 10/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Şenol Güneş

Şenol Güneş

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Beşiktaş, Neftçi Bakü'yü 3-1 mağlup etti.


Karşılaşmada siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Vincent Aboubakar, Jackson Muleka ve Salih Uçan kaydetti.


Mücadelenin ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş galibiyeti değerlendirdi.

90 dakikayı değerlendiren Şenol Güneş,
"Güzel bir oyun oynayıp avantajlı bir skorla dönmek istiyorduk. Maçın tamamına baktığımızda bunu başardığımızı söyleyebilirim. Yediğimiz gol Neftçi Bakü'nün moralini artırdı. Son bölümde bizim için dersler çıkarılacak pozisyonlar vardı. Buradan avantajlı bir skorla ayrılıyoruz. İkinci maça da ciddi bir şekilde hazırlanmak durumundayız. Keyifli maç olduğunu düşünüyorum."
ifadelerini kullandı.


#Şenol Güneş
#Beşiktaş
#UEFA Konferans Ligi
1 saat önce
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