Şenol Güneş: "Orada oyunu kaybetti ve oyundan koptu"

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'ya konuk olduğu maçta sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı ve Dünya Kupası arası sonrası lige puan kaybıyla başladı. Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ardından Beşiktaş'ta, deneyimli teknik adam maç hakkında konuştu.

"2 puan kaybettik"

Puan kaybından dolayı üzgün olduğunu ifade eden Güneş, "Maça 0-0 başladık, gol yemeden atacağımız gollerle 3 puanı hedefledik. Ancak, ikinci yarının sonunda attığımız golle 1 puan aldık. Üzüntü verici, 2 puan kaybettik" dedi.

"N'Koudo'nun yaptığını doğru bulmuyorum"

Deneyimli teknik adam N'Koudo'nun tartışılan pozisyonu hakkında, "N'Koudou iyi başlamıştı. Hem kendini, hem bizi bozdu. İyi de başladı. Rakibin boş alanında birebirler ile etkiliydi. Ne oldu bilmiyorum, rakiple itiştiler. Orada oyunu kaybetti. Oyundan koptu. Rakibin hırsını artırdı. Doğru bulmuyorum. Onunla konuştuğumda 'Ben bir şey yapmadım' diyor. Ben de tam göremedim" şeklinde konuştu.

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