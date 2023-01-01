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Spor

Şenol Güneş: Kazanmayı hak etmedik

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor karşısında alınan yenilgiyle ilgili, "Üzgünüz. Maç içerisinde duygu kırılmaları oluyor. Hak ettiğimiz bir mağlubiyet oldu bizim için." dedi.

22:59 . 17/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Şenol Güneş

Şenol Güneş

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor'a 3-0 mağlup oldu.


Mücadelenin ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş karşılaşmayı değerlendirdi.

90 dakikayı değerlendiren Şenol Güneş, "Oyunla ilgili, düşündüğümüzün altında oynadık. Yavaş bir oyun vardı. 2. gol şanssızlık. Rakibi daha dirençli hale getirdi. Kazanmayı hak etmediğimiz bir maçtı. Rakip de goller bulunca daha dirençli oynadı. Üzgünüz. Maç içerisinde duygu kırılmaları oluyor. Hak ettiğimiz bir mağlubiyet oldu bizim için." açıklamasında bulundu.


Şenol Güneş mücadeleye ilişkin ayrıca, "Oyun olarak yavaş oyun içerisinde beklenmeyen bir şekilde goller yedik. Yediğimiz goller benzer. O tip golleri yememek gerekiyor. Goller, oyunun akşını değiştirdi. Oyunumuz kendi oyunumuzun altındaydı. Goller de gelince, rakip de kendi sahasında oynayınca avantaj olarak kullandı. Milli takım sonrası hep deplasmanda gidiyoruz. Perşembe, cuma gelen oyuncu var. Takım olarak herkes kendi durumunun altında kaldı. Beklediğimiz bir şey değildi. Bugün oyunun başından itibaren seçtiğim oyuncular takım olarak kendi oyunlarının altında oynadılar. Başta sakin göründüler ama yavaş oynadılar. Bu yüzden de kaybettik." dedi.



#Şenol Güneş
#Beşiktaş
#Süper Lig
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