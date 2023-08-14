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Spor

Şenol Güneş: Kazanmayı hak ettik

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş; Fatih Karagümrük karşısındaki galibiyet sonrasında; "Golü geç bulduk ama maçı hak ettik. Ancak ilk yarıdaki futbol için Beşiktaş taraftarlarından özür diliyoruz." dedi.

23:39 . 14/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Şenol Güneş

Şenol Güneş

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fatih Karagümrük'ü deplasmanda mağlup etti.


Maç sonunda Şenol Güneş, 1-0'lık galibiyeti değerlendirdi.

"İlk yarıdaki Futbol için özür diliyoruz"

Şenol Güneş; "Karagümrük kendi gücünde direnecek bir takımdı onu da iyi yaptı. Top kayıpları yaptık, agresif oynamadık. Topun kontrolü bizdeydi ama cılız ataklar yaptık. Golü geç bulduk ama maçı hak ettik. Bazen çok pozisyon bulursunuz, kaçırırsınız ama bugün kazanmak için yeterli pozisyonları bulduk. Bunları da yaşayacağız, futbolcularımı tebrik ediyorum. Bireysel olarak oyuncuları eleştirmek doğru değil. Oyun anlamında, görevlere bağlı olarak iyi niyetlilerdi ama bunu hızlı tempolu yapmamız lazım. Topu kaybettiğimizde, baskılı oynamamız gerekiyor. Bakü maçında bunları iyi yaptık ama bu maç bundan uzaktı. Rakip de ağır davrandı biz de. Biraz uyurgezer gibi. Taraftarlardan ilk yarı için özür diliyoruz." sözlerini sarfetti.


Ghezzal'ın sakatlığında son durum

Deneyimli teknik direktör sözlerinin devamında; "Şu anda sakat olarak Rachid Ghezzal'ın durumu var. Salı gününden itibaren koşulara başlar ama hafta sonuna ne olur bilmiyorum ama daha iyiye gittiğini düşünüyorum." açıklamasında bulundu.



#Şenol Güneş
#Beşiktaş
#Süper Lig
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