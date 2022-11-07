Şenol Güneş neşteri vuracak

Beşiktaş'ta Galatasaray yenilgisinin ardından skordan ziyade ortaya konulan oyuna tepkiler yükseldi.

Ezeli rakibi karşısında çok etkisiz bir oyun sergileyen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş de bu durumdan oldukça rahatsız oldu. Maçtan sonra yaptığı basın toplantısında bazı oyuncularına eleştiri getiren deneyimli çalıştırıcının, Dünya Kupası için lige verilecek arada radikal kararlar alması bekleniyor.

Beşiktaş'ın başında ikinci karşılaşmasına çıkan Şenol Güneş, Ümraniyespor maçının devre arasında bu değişimlerin sinyalini vermişti. Özellikle kanat bekleri konusunda rahatsız olan Güneş, hafta boyunca Masuaku ve Rosier ile yakından ilgilenmişti. Ancak Masuaku sakatlığı nedeniyle kadroda yer almamış, Rosier ise ilk yarıda sakatlanıp çıkmıştı. Oyuncuların güçsüzlüğü ve çabuk pes etmeleri de Şenol Güneş'i kızdırdı.

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Josef de Souza'ya uyarı

Beşiktaş'ta formsuzluğu ile dikkat çeken bir diğer isim de Josef de Souza. Sahada ikili mücadelelerden kaçınan ve umursamaz görüntüsüyle dikkat çeken Brezilyalı futbolcu, eski günlerine dönmezse yeni sözleşme konusunda ısrar edilmeyecek. Josef gibi Welinton ve N'Koudou'nun da Beşiktaş ile olan sözleşmesi sona eriyor.

Teknik direktör Şenol Güneş, özellikle Rosier, Masuaku, N'Koudou ve Josef gibi oyuncuların durumlarına Dünya Kupası için verilen arada bakacak. Şayet kamp döneminde de bu futbolculardan beklediği verimi alamazsa, kalan haftalarda farklı isimlere şans verecek.

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