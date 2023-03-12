Şenol Güneş: Oyuncularıma teşekkür ediyorum

Düşündüğümüz gibi üst seviyede bir oyun yoktu ama kazanmaya yeten bir oyun oldu. Beşiktaş'a ters gelen bir rakiple oynadık, iyi bir rakipti. Bu dönemde oynamak belki de bir avantajdı. Oyuncularımız kazanma isteklerini yansıttı, teşekkür ediyorum

Aboubakar, fiziksel olarak geride başladı ama geldiği günden beri eksiğini bilerek çok çalıştı. Şu anda daha iyi ama ben daha da iyi olmasını bekliyorum ki inşallah öyle olacak.