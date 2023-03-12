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Spor

Şenol Güneş: Oyuncularıma teşekkür ediyorum

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Başakşehir'i 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu. Güneş ''Oyuncularıma teşekkür ediyorum'' dedi.

22:00 . 12/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
Şenol Güneş'in ekibi iki maç üst üste kazandı

Şenol Güneş'in ekibi iki maç üst üste kazandı

Süper Lig'de Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneş'in sözleri;

Eksiden bakarsanız eksiyi, artıdan bakarsanız artıyı görürsünüz. Nereden baktığınıza bağlı.

''Oyuncularıma teşekkür ediyorum''

Düşündüğümüz gibi üst seviyede bir oyun yoktu ama kazanmaya yeten bir oyun oldu. Beşiktaş'a ters gelen bir rakiple oynadık, iyi bir rakipti. Bu dönemde oynamak belki de bir avantajdı. Oyuncularımız kazanma isteklerini yansıttı, teşekkür ediyorum

Aboubakar, fiziksel olarak geride başladı ama geldiği günden beri eksiğini bilerek çok çalıştı. Şu anda daha iyi ama ben daha da iyi olmasını bekliyorum ki inşallah öyle olacak.




#Şenol Güneş
#Beşiktaş
#Süper Lig
1 saat önce
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Şenol Güneş: Oyuncularıma teşekkür ediyorum
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