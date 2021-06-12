Şenol Güneş: "Üzgünüz"

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın açılış maçında Türkiye, Roma Olimpiyat Stadı’nda oynanan karşılaşmada İtalya’ya 3-0 mağlup oldu.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

İtalya’nın fiziksel ve taktiksel olarak daha iyi bir oyun ortaya koyduğunu söyleyen Güneş, “Yüksek tempoda oynadılar. Biz ilk yarıda oyunu tutup hızlı çıkmayı düşünürken zaman zaman geride kaldık. Çıkarken top kayıplarımız rakibe avantaj sağladı. Her şeye rağmen oyunu ikinci yarıya taşıdık. Yediğimiz golden sonra dağılmalar oldu. Oyunun tamamında hem fizik hem de teknik olarak bizden daha üstün olan İtalya takımı vardı. Hatalarımız bize pahalıya mal oldu. Oyundan ve skordan memnun değilim. Üzgünüz. Daha güzel futbol bekliyordum, o olmadı. Bu maçı kazansak da kaybetsek de yarış devam edecekti. Ev sahibi rakibimize kaybettik. 2 tane önemli maçımız var. Toparlanıp o maçlara hazırlanacağız.

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"Yediğimiz ilk golde direnç düştü"

İtalya’nın topa sahip olduğu bölümlerde oynadığı oyuna cevap veremediklerini söyleyen Güneş, “Oyunun ilk bölümünde ikinci bölgede iyi durduk. Topu aldığımızda etkili olduk. Rakip topu aldığında kolay kolay vermiyor. Sahayı büyüterek oynuyor. Biz bu konuda rakibimizi kontrol etmemize rağmen çıkışlarda atak sayımız düşük kaldı. Çok top kaybı yaptık. Kendi oyunumuzun altında oynadığımız için rakibimiz de ev sahibi avantajını kullanarak ağırlık gösterdi. Yediğimiz ilk golde direnç düştü” ifadelerini kullandı.

"Bu oyunla puan biz de eleştiri yapacaktık"

Milli takımın bugün oynadığı futbolun aldığı eleştiriler üzerine de düşüncelerini paylaşan tecrübeli teknik adam, “Futbolun skordan ve oyundan ne ben ne de oyuncularım memnun. İyi oynamaya çalıştık ama rakip bizden üstün oynadı. Tam tersi de olabilirdi. Gol atabilseydik her şey değişecekti. Oyun beklentilerin altında kaldığında eleştirileri normal karşılarım. Bu bizim oyuncularımızın kalitesinin kötü olduğunu değil eksik olduğunu gösterir. Oyuncularımla gurur duyuyorum, savaştılar, gayret gösterdiler. Topu iyi kullanamamak, rakibimizin topla oyununa cevap verememek eksiklerimiz oldu. Buradan 1 ya da 3 puan alsak çok iyi olabilirdi. Bu oyunla puan alsak biz de eleştiriyi yapacaktık. Bugün İtalya’yı yenseydik onlardan büyük bir takım olduğumuzu söylemeyecektik” şeklinde konuştu.

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