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Kartal hücuma yoğunlaştı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray derbisinde hücum futboluyla sonuca gitmek istiyor. Oyun felsefesini kısa sürede takıma aşılamak isteyen deneyimli çalıştırıcı, rakip kalede çoğalma ve oyunu rakip yarı alanda kurma talimatı verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Şenol Güneşin Galatasaray derbisi planı
Şenol Güneş idmanda oyunculara sık sık uyarılarda bulunuyor.

Beşiktaş’ta cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisinin hazırlıkları devam ediyor. Özellikle hücum hattındaki futbolcularla sık sık konuşan deneyimli çalıştırıcı, oyun felsefesini kısa sürede oturtmak istiyor. Güneş, oyuncularının bireysel performansını yukarıya çekmeye çalışıyor.

FIFA 2022 Dünya Kupası arasına kadar takımda radikal bir değişiklik yapmayı istemeyen deneyimli çalıştırıcı, bu süreye kadar futbolcuların oyun sistemine adapte olmasını sağlayacak. Takımına hücumda ve savunmada pozisyon alma ile ilgili özel çalışmalar yaptıran Beşiktaş Teknik Direktörü, sistem üzerinde de değişiklik yapmayı düşünmüyor. Güneş’in takımdan istediği öncelik ise, rakip yarı alanda ve rakip kale önünde çoğalmaları.

Sağ kanada 3 aday

Galatasaray’ın tüm yönlerini inceleyen Beşiktaş teknik heyeti, özellikle savunma zafiyetlerinden faydalanmak istiyor. Ghezzal’ın yokluğunda sağ kanatta kimin oynayacağı ise merak konusu. Formaya aday isimler ise Redmond, Muleka ve N’Koudou. Güneş’in, Muleka’ya daha pozitif baktığı ve bitiriciliğinden faydalanmak istediği öğrenildi.

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