Kartal hücuma yoğunlaştı

Beşiktaş’ta cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisinin hazırlıkları devam ediyor. Özellikle hücum hattındaki futbolcularla sık sık konuşan deneyimli çalıştırıcı, oyun felsefesini kısa sürede oturtmak istiyor. Güneş, oyuncularının bireysel performansını yukarıya çekmeye çalışıyor.

FIFA 2022 Dünya Kupası arasına kadar takımda radikal bir değişiklik yapmayı istemeyen deneyimli çalıştırıcı, bu süreye kadar futbolcuların oyun sistemine adapte olmasını sağlayacak. Takımına hücumda ve savunmada pozisyon alma ile ilgili özel çalışmalar yaptıran Beşiktaş Teknik Direktörü, sistem üzerinde de değişiklik yapmayı düşünmüyor. Güneş’in takımdan istediği öncelik ise, rakip yarı alanda ve rakip kale önünde çoğalmaları.

Sağ kanada 3 aday

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Galatasaray’ın tüm yönlerini inceleyen Beşiktaş teknik heyeti, özellikle savunma zafiyetlerinden faydalanmak istiyor. Ghezzal’ın yokluğunda sağ kanatta kimin oynayacağı ise merak konusu. Formaya aday isimler ise Redmond, Muleka ve N’Koudou. Güneş’in, Muleka’ya daha pozitif baktığı ve bitiriciliğinden faydalanmak istediği öğrenildi.

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