Şenol Güneş'in gözü milli arada

Beşiktaş'ta, Adana Demirspor önünde alınan farklı mağlubiyet tepkileri artırmıştı. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 7. haftasında TÜMOSAN Konyaspor deplasmanından 3 puanla dönünce umutlar arttı. Oyun olarak henüz istenilen seviyeye gelmeyen ve kadro istikrarını da henüz sağlayamayan Beşiktaş, lige verilecek olan milli arada toparlanmak istiyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, önlerindeki Lugona ve İstanbulspor maçlarını kayıpsız geçerek, kendisini milli araya atmak istiyor. Bu arada sakatlığı ve maç eksiği olan oyuncuları da hazır hale getirmeyi düşünen deneyimli teknik adam, dönüşte Galatasaray deplasmanında iyi bir görüntü vermek istiyor. Beşiktaş, ezeli rakibi karşısında iyi bir oyun ve skor alırsa bu sezonki 'Yarışta ben de varım' diyecek. Ancak olası bir olumsuz sonuçta siyah-beyazlı camiada taşların yerinden oynayacağı ifade ediliyor.