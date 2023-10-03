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Spor

Şenol Güneş'in gözü milli arada

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş TÜMOSAN Konyaspor galibiyetini, Lugano ve İstanbulspor maçlarıyla taçlandırıp milli araya girmek istiyor. Deneyimli çalıştırıcının hedefi Galatasaray derbisine hazır ve iddialı çıkmak.

09:57 . 3/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Konyaspor galibiyeti Beşiktaş'a adeta nefes oldu.

Konyaspor galibiyeti Beşiktaş'a adeta nefes oldu.

Beşiktaş'ta, Adana Demirspor önünde alınan farklı mağlubiyet tepkileri artırmıştı. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 7. haftasında TÜMOSAN Konyaspor deplasmanından 3 puanla dönünce umutlar arttı. Oyun olarak henüz istenilen seviyeye gelmeyen ve kadro istikrarını da henüz sağlayamayan Beşiktaş, lige verilecek olan milli arada toparlanmak istiyor.


Beşiktaş, öncelikle Perşembe günü UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde İsviçre temsilcisi Lugano'yu ağırlayacak. Kartal, ilk maçta Club Brugge önünde mağlubiyetten son dakikalara Cenk Tosun'un attığı golle kurtulmuştu. Beşiktaş seyircisi önünde ikinci maçı kazanarak grup liderliğini sürdürmek istiyor.


Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, önlerindeki Lugona ve İstanbulspor maçlarını kayıpsız geçerek, kendisini milli araya atmak istiyor. Bu arada sakatlığı ve maç eksiği olan oyuncuları da hazır hale getirmeyi düşünen deneyimli teknik adam, dönüşte Galatasaray deplasmanında iyi bir görüntü vermek istiyor. Beşiktaş, ezeli rakibi karşısında iyi bir oyun ve skor alırsa bu sezonki 'Yarışta ben de varım' diyecek. Ancak olası bir olumsuz sonuçta siyah-beyazlı camiada taşların yerinden oynayacağı ifade ediliyor.








#Beşiktaş
#Şenol Güneş
#Süper Lig
#Konferans Ligi
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