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Serdal Adalı'nın listesi belli oldu

Serdal Adalı'nın listesi belli oldu

17:096/05/2025, Salı
IHA
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Serdal Adalı listesini belirledi.
Serdal Adalı listesini belirledi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı’nın yönetim kurulu listesi belli oldu.

Beşiktaş’ta, 11 Mayıs Pazar günü yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul öncesi mevcut başkan ve başkan adayı Serdal Adalı, yönetim kurulu listesini Beşiktaş Divan Kurulu Başkanlığı’na teslim etti.


Serdal Adalı’nın yönetim kurulu listesi şu şekilde:

Hakan Daltaban

Murat Kılıç

Kaan Kasacı

Uğur Fora

Orhan Özalp

Toygun Batallı

Çağatay Abraş

Özkan Arseven

Merve Öztopaloğlu

Mehmet Sarımermer





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