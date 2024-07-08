Spor

Serdar Aziz veda etti

Fenerbahçe'nin başka takımlarla transfer görüşmeleri yapması için izin verdiği Serdar Aziz, veda mesajı yayımladı.

16:22 - 8/07/2024 Pazartesi
AA
Serdar Aziz, Fenerbahçe kampından ayrıldı.
Serdar Aziz, Fenerbahçe kampından ayrıldı.

Sarı-lacivertli ekibin Avusturya'da gerçekleştirdiği kamptan ayrılan Serdar Aziz, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.


33 yaşındaki stoper, "Bilindiği üzere, 5 buçuk yıl formasını onurla giydiğim değerli kulübüm Fenerbahçe ile bugün yapmış olduğumuz son görüşmemizin neticesinde ayrılık sürecine girmiş bulunmaktayım. Bu süreçte göstermiş oldukları anlayış için saygıdeğer başkanım Ali Koç, kıymetli büyüğüm Acun Ilıcalı ve teknik direktörümüz Jose Mourinho'ya ayrı ayrı teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım" ifadelerini kullandı.


Serdar Aziz, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 135 maçta 11 gol atıp 6 asist kaydetmişti.






#Fenerbahçe
#Serdar Aziz
#Jose Mourinho
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