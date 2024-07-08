Serdar Aziz veda etti

33 yaşındaki stoper, "Bilindiği üzere, 5 buçuk yıl formasını onurla giydiğim değerli kulübüm Fenerbahçe ile bugün yapmış olduğumuz son görüşmemizin neticesinde ayrılık sürecine girmiş bulunmaktayım. Bu süreçte göstermiş oldukları anlayış için saygıdeğer başkanım Ali Koç, kıymetli büyüğüm Acun Ilıcalı ve teknik direktörümüz Jose Mourinho'ya ayrı ayrı teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım" ifadelerini kullandı.