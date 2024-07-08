Serdar Aziz veda etti

Sarı-lacivertli ekibin Avusturya'da gerçekleştirdiği kamptan ayrılan Serdar Aziz, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
33 yaşındaki stoper, "Bilindiği üzere, 5 buçuk yıl formasını onurla giydiğim değerli kulübüm Fenerbahçe ile bugün yapmış olduğumuz son görüşmemizin neticesinde ayrılık sürecine girmiş bulunmaktayım. Bu süreçte göstermiş oldukları anlayış için saygıdeğer başkanım Ali Koç, kıymetli büyüğüm Acun Ilıcalı ve teknik direktörümüz Jose Mourinho'ya ayrı ayrı teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım" ifadelerini kullandı.
Serdar Aziz, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 135 maçta 11 gol atıp 6 asist kaydetmişti.