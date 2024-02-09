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Spor

Serdar Dursun geri döndü

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ün milli santrforu Serdar Dursun'u sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

14:15 - 9/02/2024 Cuma
Güncelleme: 14:26 - 9/02/2024 Cuma
DHA
Serdar Dursun, bu sezon Süper Lig'de 22 maça çıktı ve 3 gol attı.
Serdar Dursun, bu sezon Süper Lig'de 22 maça çıktı ve 3 gol attı.

Fenerbahçe, Serdar Dursun'u kiraladı.


Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, Serdar Dursun’un sezon sonuna kadar kiralık olarak transferi konusunda kulübü V. Fatih Karagümrük ile anlaşmaya varılmıştır. Serdar Dursun’a yeniden hoş geldin diyor, Çubuklu formamız ile şampiyonluk diliyoruz" ifadelerine yer verildi.


Temmuz 2021-Ağustos 2023 arasında da sarı-lacivertli formayı giyen 31 yaşındaki oyuncu, bu sezon başında Fatih Karagümrük'e transfer oldu.


Tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 64 maçta 19 gol atma başarısı göstermişti.






#Serdar Dursun
#Karagümrük
#Fenerbahçe
1 saat önce
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