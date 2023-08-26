|
Spor

Serdar Dursun Karagümrük'e geri döndü

Transfer çalışmalarını sürdüren VavaCars Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den forvet oyuncusu Serdar Dursun'u transfer etti.

09:58 . 26/08/2023 Cumartesi
AA
Serdar Dursun yeniden Karagümrük formasını giydi.

Serdar Dursun yeniden Karagümrük formasını giydi.

Fatih Karagümrük, Serdar Dursun'u kadrosuna kattı.


Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, takımın eski golcüsünün geri döndüğü vurgulanırken, şu ifadeler kullanıldı:


"Yuvana hoş geldin Serdar Dursun. Taraftarımızın sevgilisi, eski golcümüz Serdar Dursun semte geri döndü. A Milli futbolcumuz Serdar Dursun'a yuvana yeniden hoş geldin der, Karagümrük formasıyla gollerine kaldığı yerden devam etmesini dileriz."




Karagümrük'te 29 gole direkt katı sağlamıştı

2014-2016 yılları arasında Fatih Karagümrük forması giyen Serdar Dursun, kırmızı-siyahlı takımla çıktığı 70 maçta 19 gol atıp 10 asist yapmıştı.


İstanbul ekibindeki performansının ardından önce Almanya'nın Greuther Fürth, ardından da Darmstadt takımına transfer olan milli futbolcu, 2021-2022 sezonu öncesinde Fenerbahçe'ye imza attı.



Fenerbahçe veda etti

Serdar Dursun'un transferinin ardından Fenerbahçe Kulübü de oyuncusunun gittiğine dair paylaşımda bulundu. Sarı-lacivertli kulüp, X hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:


"2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, oyuncularımızdan Serdar Dursun, VavaCars Fatih Karagümrük Kulübüne transfer olmuştur. Serdar Dursun'a bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."





#Fenerbahçe
#Serdar Dursun
#Fatih Karagümrük
38 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Manisa FK namağlup devam: Erzurumspor FK 1-2 Manisa FK (ÖZET)