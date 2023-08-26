Serdar Dursun Karagümrük'e geri döndü

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, takımın eski golcüsünün geri döndüğü vurgulanırken, şu ifadeler kullanıldı:

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İstanbul ekibindeki performansının ardından önce Almanya'nın Greuther Fürth, ardından da Darmstadt takımına transfer olan milli futbolcu, 2021-2022 sezonu öncesinde Fenerbahçe'ye imza attı.

Fenerbahçe veda etti

Fenerbahçe veda etti

Serdar Dursun'un transferinin ardından Fenerbahçe Kulübü de oyuncusunun gittiğine dair paylaşımda bulundu. Sarı-lacivertli kulüp, X hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: