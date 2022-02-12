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Serdar Gürler, Ahmet Çalık sorusuna cevap veremedi: Duygu dolu anlar

Süper Lig'in 25. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti. Mücadelede fileleri havalandıran Serdar Gürler, attığı golü vefat eden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'a armağan ettiğini söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Serdar Gürler, Ahmet Çalık sorusuna cevap veremedi: Duygu dolu anlar
Görüntü beINSPORTS'tan alınmıştır.

Süper Lig'in 25. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Karşılaşmada Başakşehir'in ikinci golünü atan Serdar Gürler, gol sevincinde yayıncı kuruluşun kamerasına koşarak, attığı golü vefat eden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'a armağan ettiğini söyledi.

  • Gözleri doldu
  • Mücadeleden sonra yayıncı kuruluşa konuşan Serdar Gürler, Ahmet Çalık sorusunaysa cevap veremedi. Gözleri dolan oyuncu, "Ben ağlarım abi burada" dedikten sonra, golünü eski takım arkadaşına adadığını ifade etti.

Serdar Gürler'in röportajı

Başakşehir 2-0 kazandı
SPOR
Başakşehir 2-0 kazandı


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