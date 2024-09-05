Spor

Serdar Saatçı Süper Lig'e geri döndü

Bordo-mavili kulüp, Braga forması giyen milli oyuncu Serdar Saatçı'yı 2.5 milyon euro (3 taksit) bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığını açıkladı.

22:38 - 5/09/2024 Perşembe
Güncelleme: 22:48 - 5/09/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Serdar Saatçı
Serdar Saatçı

Trabzonspor, Braga forması giyen stoper oyuncusu Serdar Saatçı'yı kadrosuna kattı.


Karadeniz ekibi, milli oyuncu ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.


Kulüpten yapılan KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

"Profesyonel futbolcu Serdar Saatçı'nin Kulübümüze kesin transferi konusunda, Braga ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Braga'ya sözleşme fesih bedeli olarak 2.500.000.-EUR 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir.


2024/2025 futbol sezonunda 22.500.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda ise oyuncuya; bir önceki sezon ödenecek garanti ücrete, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak (Tüfe+Üfe)/2 oranında artış yapılacak olup, her halükarda bu artış oranı %30'dan fazla olmayacaktır."


Serdar Saatçı geride bıraktığımız sezon toplamda 27 maça çıkarken 2 asistlik performans sergiledi.


21 yaşındaki stoper oyuncusu Beşiktaş altyapısında yetişmiş ve 2022-23 sezonunda Braga'ya 2 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.





#Trabzonspor
#Serdar Saatçı
#Transfer
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