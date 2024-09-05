Serdar Saatçı Süper Lig'e geri döndü

Kulüpten yapılan KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

Kulüpten yapılan KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

"Profesyonel futbolcu Serdar Saatçı'nin Kulübümüze kesin transferi konusunda, Braga ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Braga'ya sözleşme fesih bedeli olarak 2.500.000.-EUR 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir.

2024/2025 futbol sezonunda 22.500.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda ise oyuncuya; bir önceki sezon ödenecek garanti ücrete, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak (Tüfe+Üfe)/2 oranında artış yapılacak olup, her halükarda bu artış oranı %30'dan fazla olmayacaktır."