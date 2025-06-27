Serdar Topraktepe'nin acı günü

Ayhan Topraktepe için Avcılar Denizköşkler Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Türkiye Futbol Federasyonu eski başkan vekili Ceyhun Kazancı, Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, teknik direktörler Orhan Ak, Önder Karaveli ve Rıza Çalımbay, siyah-beyazlı futbolcu Emrecan Terzi, Topraktepe ailesi ve sevenleri katıldı.