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Spor

Sergen Yalçın Antalya'da çiçeklerle karşılandı

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un prensip anlaşmasına verdiği teknik direktör Sergen Yalçın, Antalya'ya geldi. Yalçın'ı karşılamaya gelen taraftarlar tezahüratlarda bulunurken hocaya çiçek takdim ettiler.

13:52 - 2/01/2024 Salı
Güncelleme: 13:54 - 2/01/2024 Salı
AA
Sergen Yalçın 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak.
Sergen Yalçın 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un anlaştığı teknik direktör Sergen Yalçın, Antalya'ya geldi.


Deneyimli teknik adamı, Antalya Havalimanı'nda kulüp başkanı Sinan Boztepe, Başkan Vekili Alkan Evren ile bir grup taraftar karşıladı.


Yalçın'a çiçek veren bir taraftar, "Hayırlı olsun. Sizinle Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz" dedi. Yalçın da "İnşallah. Teşekkür ederim" yanıtını verdi.

Sergen Yalçın çiçeklerle karşılandı.

Yalçın, ardından kulübün Döşemealtı ilçesindeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ni gezdikten sonra kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayacak 1.5 yıllık resmi sözleşmeyi imzalayacak.


50 yaşındaki teknik adam son olarak Beşiktaş'ı çalıştırıp Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı kazanmıştı.






#Antalyaspor
#Sergen Yalçın
#Süper Lig
1 saat önce
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