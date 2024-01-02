Sergen Yalçın Antalya'da çiçeklerle karşılandı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un anlaştığı teknik direktör Sergen Yalçın, Antalya'ya geldi.
Deneyimli teknik adamı, Antalya Havalimanı'nda kulüp başkanı Sinan Boztepe, Başkan Vekili Alkan Evren ile bir grup taraftar karşıladı.
Yalçın'a çiçek veren bir taraftar, "Hayırlı olsun. Sizinle Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz" dedi. Yalçın da "İnşallah. Teşekkür ederim" yanıtını verdi.
Yalçın, ardından kulübün Döşemealtı ilçesindeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ni gezdikten sonra kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayacak 1.5 yıllık resmi sözleşmeyi imzalayacak.
50 yaşındaki teknik adam son olarak Beşiktaş'ı çalıştırıp Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı kazanmıştı.