Sergen Yalçın için karar anı

Beşiktaş’ta geçtiğimiz sezonu 2 kupayla tamamlayan teknik direktör Sergen Yalçın’ın yeni sözleşme süreci oldukça uzamış durumda. Başkan Ahmet Nur Çebi’den ziyade, siyah-beyazlıların asbaşkanı Emre Kocadağ tarafından sürdürülen görüşmelerden henüz olumlu bir sonuç çıkmadığı öğrenildi.

Son bir aylık süreçte birçok kez görüşme yapılsa da iki tarafın hem maddi hem de kadro konusundaki fikir ayrılıkları sürecin uzamasına neden oldu. Son olarak önceki gün Emre Kocadağ ile bir araya gelen Sergen Yalçın son taleplerini iletti. Başkan Ahmet Nur Çebi’nin bu talepleri değerlendirdiği ve nihai kararın bugün verileceği ifade edildi.

Arada fark var

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Beşiktaş yönetiminin Sergen Yalçın’ın talebi doğrultusunda 1 yıllık sözleşme yapmak istediği ve bu konuda başarılı çalıştırıcıya sabit ücret ve bonus önerisinde bulunduğu öğrenildi. Yalçın’ın talebinin ise bu önerinin biraz üstünde olduğu, kurulacak kadronun da kendisini tatmin etmesi gerektiğini istediği ifade edildi.

Sergen Yalçın, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek takımın kadrosunun bu lige uygun olması gerektiğini düşünüyor. Bunun yanında Sergen Yalçın’ın transferlerin ortak akılla yapılması gerektiğini söylediği de öğrenildi.

Tarafların son bir kez görüşme yaparak yeni sözleşme konusundaki sürece nokta koyması bekleniyor.

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