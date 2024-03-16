Sergen Yalçın'dan penaltı yorumu: 'Aynısını Beckham kaçırmıştı'

"Oyuncularımı tebrik ediyorum, zor bir atmosferde oynadık. İlk yarı oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. İkinci yarı 46'da yediğimiz şok bir gol var, normalde böyle goller olmaz maçlarda. Takımın moralini çok bozdu bu. Böyle deplasmanlarda böyle goller takımı çok düşürür. İkinci yarıda oyunun hakimi rakibimizdi, çok pozisyonlar buldu. Büyük maçlarda oyuncularımız iyi konsantre oluyor ancak sonlandıramıyorlardı. Son dakikalardaki penaltı pozisyonunda da şans yanımızdaydı. İzni biraz fazla verdik takıma, dinlensinler"