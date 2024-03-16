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Spor

Sergen Yalçın'dan penaltı yorumu: 'Aynısını Beckham kaçırmıştı'

Antalyaspor deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Galibiyetin ardından konuşan teknik direktör Sergen Yalçın son dakikada yaşanan penaltı pozisyonuna değindi. Yalçın, "Penaltı pozisyonu kısmet tabii. Aynısını milli takımda oynarken David Beckham kaçırmıştı Fenerbahçe Stadı'nda. Futbol şans oyunu" ifadelerini kullandı.

23:40 - 16/03/2024 Cumartesi
Güncelleme: 23:44 - 16/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Teknik direktör Sergen Yalçın
Teknik direktör Sergen Yalçın

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig 30. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.


Galibiyetin ardından teknik direktör Sergen Yalçın basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Sergen Yalçın'ın açıklamaları:

'Zor bir atmosferde oynadık'

"Oyuncularımı tebrik ediyorum, zor bir atmosferde oynadık. İlk yarı oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. İkinci yarı 46'da yediğimiz şok bir gol var, normalde böyle goller olmaz maçlarda. Takımın moralini çok bozdu bu. Böyle deplasmanlarda böyle goller takımı çok düşürür. İkinci yarıda oyunun hakimi rakibimizdi, çok pozisyonlar buldu. Büyük maçlarda oyuncularımız iyi konsantre oluyor ancak sonlandıramıyorlardı. Son dakikalardaki penaltı pozisyonunda da şans yanımızdaydı. İzni biraz fazla verdik takıma, dinlensinler"


Rashica'nın penaltı pozisyonu

"Penaltı pozisyonu kısmet tabii. Aynısını milli takımda oynarken David Beckham kaçırmıştı Fenerbahçe Stadı'nda. Futbol şans oyunu"

'Oranın bir hocası, başkanı, yönetimi var'

"Rakip takımla ilgili sorulara cevap vermek istemiyorum. Oranın bir hocası, başkanı, yönetimi var. Ben Antalyaspor'un teknik direktörüyüm. Şu anda orayla ilgili yorum yapmam çok doğru olmaz"


'Futbol böyle bir iş'

"Burada daha iyi ağırlanmak isterdim, pandemi sezonunda burada kupalar kazandık. Futbol böyle bir iş. Bugün varsın, yarın yoksun."




#Antalyaspor
#Beşiktaş
#Sergen Yalçın
23 dakika önce
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