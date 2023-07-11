Sergen Yalçın'ın yerine Adrian Mutu

Azerbaycan Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Neftçi, teknik direktörlüğe Rumen Adrian Mutu'yu getirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, 44 yaşındaki teknik adam ile iki yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Rumen teknik adam, "Neftçi, Azerbaycan'da en büyük ve en güçlü taraftar kitlesine sahip kulüp. Avrupa'da sadakatleri ve destekleriyle tanınıyorlar. Onlarla iyi bir bağ kuracağımdan eminim. Amacım Neftçi'yi hak ettiği yere, Azerbaycan'daki en yüksek konuma getirmek ve Azerbaycan'ı Avrupa'da gururla temsil etmek" ifadelerini kullandı.