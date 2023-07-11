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Spor

Sergen Yalçın'ın yerine Adrian Mutu

Sergen Yalçın ile anlaşamayan Neftçi Bakü'nün yeni teknik direktörü Rumen çalıştırıcı Adrian Mutu oldu.

14:13 . 11/07/2023 Salı
AA
Adrian Mutu - Sergen Yalçın

Adrian Mutu - Sergen Yalçın

Azerbaycan Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Neftçi, teknik direktörlüğe Rumen Adrian Mutu'yu getirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, 44 yaşındaki teknik adam ile iki yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.


Rumen teknik adam, "Neftçi, Azerbaycan'da en büyük ve en güçlü taraftar kitlesine sahip kulüp. Avrupa'da sadakatleri ve destekleriyle tanınıyorlar. Onlarla iyi bir bağ kuracağımdan eminim. Amacım Neftçi'yi hak ettiği yere, Azerbaycan'daki en yüksek konuma getirmek ve Azerbaycan'ı Avrupa'da gururla temsil etmek" ifadelerini kullandı.


Futbolculuk kariyerinde Inter, Chelsea, Juventus ve Fiorentina gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giyen Mutu, son olarak ülkesinin Rapid Bükreş takımını çalıştırmıştı.


Neftçi Bakü Kulübü, Adrian Mutu'dan önce Sergen Yalçın ile görüşmüş ancak anlaşma sağlayamamıştı.






#Neftçi Bakü
#Adrian Mutu
#Sergen Yalçın
2 saat önce
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