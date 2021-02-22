Spor Serhat Akın Erol Bulutu eleştirdi, istediği hocayı açıkladı
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Serhat Akın Erol Bulut'u eleştirdi, istediği hocayı açıkladı

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Serhat Akın, teknik direktör Erol Bulut'u eleştirirken takımın başına Christoph Daum'un getirilmesi gerektiğini savundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Serhat Akın futbolculuğu döneminde 'Kadıköy Boğası' lakabı ile anılıyordu.
Serhat Akın futbolculuğu döneminde 'Kadıköy Boğası' lakabı ile anılıyordu.

Süper Lig’de Göztepe’ye 1-0 mağlup olarak zirve yarışında derin bir yara alan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un performansı camiada tepkilere neden oldu.

Sarı-lacivertli takımın eski futbolcusu Serhat Akın, 46 yaşındaki çalıştırıcıyla yolların ayrılması gerektiğini savundu.

Fenerbahçe'de Erol Bulut eleştirilerin hedefinde: Yönetim değişikliğe gidebilir mi?
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Fenerbahçe'de Erol Bulut eleştirilerin hedefinde: Yönetim değişikliğe gidebilir mi?

"Yarın çok geç, bugün Daum"


Göztepe mağlubiyeti sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Serhat Akın, "Galatasaray maçından sonra 'Belki yarın geç olabilir' dedim. 'Biz inanıyoruz hocamıza' dendi. Ben yine diyorum; yarın çok geç, bugün Daum. Bence gördüğüm en anlamsız oyuncu değişiklikleri ya da ben anlamıyorum futboldan. Bir de her çıkan oyuncu trip atıyor, bir şeyler söylüyor, bence içeride çok ciddi sorunlar var" ifadelerini kullandı.

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