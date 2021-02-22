Serhat Akın Erol Bulut'u eleştirdi, istediği hocayı açıkladı

Süper Lig’de Göztepe’ye 1-0 mağlup olarak zirve yarışında derin bir yara alan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un performansı camiada tepkilere neden oldu.

Sarı-lacivertli takımın eski futbolcusu Serhat Akın, 46 yaşındaki çalıştırıcıyla yolların ayrılması gerektiğini savundu.

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"Yarın çok geç, bugün Daum"

Göztepe mağlubiyeti sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Serhat Akın, "Galatasaray maçından sonra 'Belki yarın geç olabilir' dedim. 'Biz inanıyoruz hocamıza' dendi. Ben yine diyorum; yarın çok geç, bugün Daum. Bence gördüğüm en anlamsız oyuncu değişiklikleri ya da ben anlamıyorum futboldan. Bir de her çıkan oyuncu trip atıyor, bir şeyler söylüyor, bence içeride çok ciddi sorunlar var" ifadelerini kullandı.

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GS maçında sonra belki yarın geç olabilir dedim! biz inanıyoruz hocamıza dendi,ben yine diyorum yarın çok geç bugün #Daum 💛💙 — Serhat Akın (@serhatakin81) February 21, 2021

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