Spor Serhat Akından Fenerbahçeli yıldıza Halı saha topçusu
FUTBOL FUTBOL

Serhat Akın'dan Fenerbahçeli yıldıza: Halı saha topçusu

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, sarı-lacivertli oyuncu İrfan Can Kahveci için, "Halı saha seviyesinde futbol oynuyor" yorumunda bulundu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Serhat Akın İrfan Can Kahveci için ne dedi?
Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i

Süper Lig'de sahasında konuk ettiği Kayserispor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, mücadeleye ilk 11'de başladı.

Karşılaşmada etkisiz bir performans ortaya koyan 27 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Jorge Jesus tarafından 68. dakikada oyundan alındı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, İrfan Can için "Halı saha topçusu" benzetmesi yaptı.

Milli futbolcunun oyundan alınması gerektiğini ifade eden Akın, "Halı saha seviyesinde futbol oynuyor. Oyundan çıkması gereken ilk oyuncu" yorumunda bulundu.

Ünlü yorumcudan Batshuayi iddiası: 20 üzeri gol atar
SPOR
Ünlü yorumcudan Batshuayi iddiası: 20 üzeri gol atar
Yıldız futbolcuyu fırçaladı

Yıldız futbolcuyu
fırçaladı

​Jorge Jesus'un çılgına döndüğü anlar.
Galatasaray almış

'Galatasaray almış'

​Sarı-kırmızılıların yeni transferini açıkladı.
İki isim kafilede yok

İki isim
kafilede yok

​Beşiktaş'ta Ankaragücü maçında oynayamayacak futbolcular belli oldu.
Yaşam <br>mücadelesini kaybetti

Yaşam
mücadelesini kaybetti

Ünlü futbolcunun aracının çarptığı yaşlı adam vefat etti.
'20 üzeri <br>gol atar'

'20 üzeri
gol atar'

​Ünlü yorumcudan sosyal medyayı sallayan Batshuayi tahmini.
Anlaştığı <br>takımı açıkladı

Anlaştığı
takımı açıkladı

​Rıdvan Dilmen'den Çağlar Söyüncü iddiası.
Güle oynaya

Güle oynaya

​Mbappe-Messi ortaklığı farklı galibiyeti getirdi.
'Transfer <br>yapmayacağız'

'Transfer
yapmayacağız'

​Jorge Jesus, Batshuayi transferiyle beraber kadronun tamamlandığını açıkladı.
Fenerbahçe<br>3 puanı aldı

Fenerbahçe
3 puanı aldı

​Fenerbahçe, Kayserispor'u King ve Pedro'nun golleriyle 2-0 mağlup etti.
'Oyun disiplininden kopmadık'

'Oyun disiplininden kopmadık'

​İlhan Palut, Giresunspor galibiyetinin ardından karşılaşmayı değerlendirdi.
'Kadroma çok güveniyorum'

'Kadroma çok güveniyorum'

Çağdaş Atan, Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.
'Benim için<br>kolay olmadı'

'Benim için
kolay olmadı'

​Emre Belözoğlu, Alanyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
Başakşehir<br>doludizgin

Başakşehir
doludizgin

​Başakşehir, Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.