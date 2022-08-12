Spor Serhat Akın "Rossiyi ilk kargo uçağıyla gönderin"
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Serhat Akın: "Rossi’yi ilk kargo uçağıyla gönderin"

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Slovacko ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertli takımın eski oyuncusu Serhat Akın'ın, karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Diego Rossi için yaptığı yorum sosyal medyayı salladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Serhat Akın: Rossi’yi ilk kargo uçağıyla gönderin
Fenerbahçe'nin Slovacko 11'i

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Çekya ekibi Slovacko ile karşılaştı. Mücadele 1-1’lik skorla ererken, ilk maçı 3-0 kazanan sarı-lacivertli ekip adını bir üst tura yazdırdı.

"İlk uçağa bindirip gönderin"

Sarı-lacivertli takımın eski oyuncusu Serhat Akın, sosyal medya hesabı üzerinden, Fenerbahçeli oyuncu Diego Rossi'yi eleştirdi. Akın sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Rossi’yi ilk kargo uçağına bindirip, göndermek gerekir" ifadelerini kullandı.

  • Serhat Akın'ın bu paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.
Serhat Akın'ın paylaşımı
Serhat Akın'ın paylaşımı

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