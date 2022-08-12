Serhat Akın: "Rossi’yi ilk kargo uçağıyla gönderin"

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Çekya ekibi Slovacko ile karşılaştı. Mücadele 1-1’lik skorla ererken, ilk maçı 3-0 kazanan sarı-lacivertli ekip adını bir üst tura yazdırdı.
"İlk uçağa bindirip gönderin"
Sarı-lacivertli takımın eski oyuncusu Serhat Akın, sosyal medya hesabı üzerinden, Fenerbahçeli oyuncu Diego Rossi'yi eleştirdi. Akın sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Rossi’yi ilk kargo uçağına bindirip, göndermek gerekir" ifadelerini kullandı.
- Serhat Akın'ın bu paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.