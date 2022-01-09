Spor Serhat Akından Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım
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Serhat Akın'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım

Fenerbahçe'nin yeni hocasının kim olacağı merak konusu olurken, sarı-lacivertli takımın eski futbolcusu Serhat Akın'dan Löw'lü paylaşım geldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Serhat Akından Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım
Serhat Akın, 2000-2005 yılları arasında Fenerbahçe'de oynadı.

Vitor Pereira ile yolların ayrıldığını ilk duyuran isim olan Serhat Akın, sosyal medya hesabından dikkati çeken bir paylaşımda bulundu.

Gece saatlerinde tweet atan Akın, "I 'Löw' you Fenerbahçe" diye yazdı.

Sarı-lacivertli taraftarlar Serhat Akın'ın bu paylaşımını, "Takımın başına Joachim Löw geliyor" şeklinde yorumladı.

Serhat Akın daha önce de, "Daum hayırlı olsun mu?" diyerek Fenerbahçe'yi etiketlemişti.

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