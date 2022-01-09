Serhat Akın'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım

Vitor Pereira ile yolların ayrıldığını ilk duyuran isim olan Serhat Akın, sosyal medya hesabından dikkati çeken bir paylaşımda bulundu.
Gece saatlerinde tweet atan Akın, "I 'Löw' you Fenerbahçe" diye yazdı.
Sarı-lacivertli taraftarlar Serhat Akın'ın bu paylaşımını, "Takımın başına Joachim Löw geliyor" şeklinde yorumladı.
Serhat Akın daha önce de, "Daum hayırlı olsun mu?" diyerek Fenerbahçe'yi etiketlemişti.
İ #Löw U Fenerbahçe 💛💙
İ #Löw U Fenerbahçe 💛💙— Serhat Akin (@serhatakin81) January 8, 2022