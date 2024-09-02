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Spor

'Sessiz' Fırtına

Süper Lig'deki ilk iki maçını golsüz beraberlikle tamamlayan Trabzonspor, 10 sezon sonra gol yollarında aynı "sessiz" başlangıcı yaptı.

11:59 - 2/09/2024 Pazartesi
AA
Trabzonspor'un Eyüpspor maçındaki 11'i
Trabzonspor'un Eyüpspor maçındaki 11'i

Ligin ilk haftasında deplasmanda Sivasspor ile 0-0 berabere kalan, ikinci haftayı bay geçen bordo-mavililerin, üçüncü haftadaki Kayserispor karşılaşması ise Avrupa kupası maçı nedeniyle ertelendi.


Sezonun dördüncü haftasında da Eyüpspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Karadeniz ekibi, 2014-15 sezonundan sonra ilk kez ilk 2 lig maçında gol atamadı.


Süper Lig'de 10 sezon sonra yine gol yollarında "sessiz" kalarak rakip fileleri havalandıramayan Karadeniz ekibi, en gollü başlangıcını ise şampiyon tamamladığı 2021-22 sezonunda 7 golle gerçekleştirdi.


En son ligde 26 Mayıs'ta gol attı

Trabzonspor, ligde en son geçen sezonun son haftasında sahasında Ankaragücü'nü 4-2 yendiği karşılaşmada gol sevinci yaşadı.


Karadeniz ekibi, 26 Mayıs'taki karşılaşmanın ardından 99 gündür ligde gole hasret kaldı.


2020-2021 sezonundan sonra en az puan

Trabzonspor, ligde topladığı 2 puan ile 2020-2021 sezonundan sonra en kötü başlangıcı yaptı.


Ligde 2020-21 sezonunda "ilk 2 lig maçında" 1 mağlubiyet, 1 beraberlik alan bordo-mavililer, 2021-22 ve 2022-23 sezonunda 2'şer galibiyet, geçen sezon ise 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle sezona başladı.







#Süper Lig
#Trabzonspor
#Abdullah Avcı
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