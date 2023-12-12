Sevilla, Avrupa'ya veda etti.

Sevilla, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu son maçında deplasmanda Lens'e 2-1 mağlup oldu. Grubu son sırada tamamlayan İspanyol ekibi Avrupa kupalarına veda etti.

Lens'e galibiyeti getiren golleri dakika (63') Frankowski (P) ve (90+6') Fulgini kaydetti. Sevilla'nın tek golünü ise dakika (79') Sergio Ramos (P) kaydetti.

Sergio Ramos, Gerard Pique ve Roberto Carlos'u geride bırakarak 17 golle Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü savunma oyuncusu oldu.