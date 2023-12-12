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Spor

Sevilla Avrupa'ya veda etti

Avrupa Ligi'ne gitme imkanı olan Sevilla, Fransız ekibi Lens'e deplasmanda 2-1 mağlup oldu ve grup sonuncusu olarak Avrupa kupalarına veda etti.

23:01 - 12/12/2023 Salı
Güncelleme: 23:04 - 12/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Sevilla, Avrupa'ya veda etti.
Sevilla, Avrupa'ya veda etti.

Sevilla, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu son maçında deplasmanda Lens'e 2-1 mağlup oldu. Grubu son sırada tamamlayan İspanyol ekibi Avrupa kupalarına veda etti.


Lens'e galibiyeti getiren golleri dakika (63') Frankowski (P) ve (90+6') Fulgini kaydetti. Sevilla'nın tek golünü ise dakika (79') Sergio Ramos (P) kaydetti.


Sergio Ramos, Gerard Pique ve Roberto Carlos'u geride bırakarak 17 golle Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü savunma oyuncusu oldu.


Sevilla 2 puanla son sırada tamamlarken Lens ise 8 puanla 3. sırada yer alarak UEFA Avrupa Ligi bileti aldı.








#Sevilla
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Lens
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