|
Reklam
Reklam
Spor

Sevilla kalecisine saldıran taraftarın cezası: 40 yıl men

Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden PSV Eindhoven, maç sırasında rakip kaleciye fiziksel saldırıda bulunan taraftarını, stada girişten 40 yıl men etti.

10:32 . 21/03/2023 Salı
AA
Dmitrovic, kendisine yumruk sallayan kişiyi etkisiz hale getirmişti.

Dmitrovic, kendisine yumruk sallayan kişiyi etkisiz hale getirmişti.

PSV Eindhoven Kulübü'nden yapılan açıklamada, 23 Şubat'ta İspanya temsilcisi Sevilla'yı konuk ettikleri UEFA Avrupa Ligi maçı sırasında sahaya girerek rakip takım kalecisi Marko Dmitrovic'e yumruk atan taraftarın, stada 40 yıl boyunca alınmayacağı belirtildi.


Mahkeme tarafından üç ay hapis cezasına çarptırılan 20 yaşındaki taraftarın, iki yıl boyunca Philips Stadı'nın çevresine de yaklaşamayacağı vurgulandı.


UEFA, söz konusu olay nedeniyle PSV'ye disiplin soruşturması açmıştı. Dmitrovic, fiziksel şiddet görmesinin ardından taraftarı yere indirerek etkisiz hale getirmişti.


Bir sonraki turda Fenerbahçe ile eşleşen Sevilla'da kaleci Dmitrovic, bu kez İstanbul'da sorun yaşamıştı. Sırbistanlı kaleci, tribünden atılan ve başına isabet eden bozuk para sebebiyle uzun süre tedavi görmüştü.





#PSV
#Sevilla
#UEFA Avrupa Ligi
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.