Sevilla kalecisine saldıran taraftarın cezası: 40 yıl men

Mahkeme tarafından üç ay hapis cezasına çarptırılan 20 yaşındaki taraftarın, iki yıl boyunca Philips Stadı'nın çevresine de yaklaşamayacağı vurgulandı.

Bir sonraki turda Fenerbahçe ile eşleşen Sevilla'da kaleci Dmitrovic, bu kez İstanbul'da sorun yaşamıştı. Sırbistanlı kaleci, tribünden atılan ve başına isabet eden bozuk para sebebiyle uzun süre tedavi görmüştü.