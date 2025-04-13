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Sevilla'da Pimienta dönemi sona erdi

Sevilla'da Pimienta dönemi sona erdi

15:2113/04/2025, Pazar
AA
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Sevilla, Garcia Pimienta ile son 4 maçını kaybetti.
Sevilla, Garcia Pimienta ile son 4 maçını kaybetti.

La Liga ekiplerinden Sevilla, teknik direktör Garcia Pimienta ile yollarını ayırdığını duyurdu.

İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) ekibi Sevilla'da teknik direktör Garcia Pimienta ile yollar ayrıldı.


Sevilla Kulübü, sezon başında göreve getirilen 50 yaşındaki İspanyol çalıştırıcıyla yolların ayrıldığını duyurdu. Kariyerine Barcelona'nın B takımında başlayan Pimienta, Las Palmas'ı çalıştırdıktan sonra Sevilla'nın başına geçmişti.


Pimienta yönetiminde LaLiga'daki son 4 maçını kaybeden Sevilla, 31 hafta sonunda 36 puanla 13. sırada yer aldı.




#Sevilla
#İspanya La Liga
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