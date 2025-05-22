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Shai Gilgeous-Alexander NBA'de sezonun MVP'si seçildi

Shai Gilgeous-Alexander NBA'de sezonun MVP'si seçildi

12:2722/05/2025, Perşembe
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Gilgeous-Alexander, Thunder ile ödülü kazanan üçüncü oyuncu oldu.
Gilgeous-Alexander, Thunder ile ödülü kazanan üçüncü oyuncu oldu.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder'ın yıldız oyun kurucusu Shai Gilgeous-Alexander, 2024-2025 sezonunun en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

NBA'den yapılan açıklamaya göre Thunder'ın Kanadalı oyuncusu, kariyerinde ilk kez MVP ödülünü Nikola Jokic ve Giannis Antetokounmpo'yu geride bırakarak kazandı.


Bu sezon 100 kişiden oluşan küresel medya paneli, NBA En Değerli Oyuncu Ödülü'nün kazananını seçerken Gilgeous-Alexander, 913 puan aldı. Jokic 787, Antetokounmpo ise 470 puanda kaldı.


Thunder'ın yıldız oyuncusu, daha önce iki kez MVP seçilen Steve Nash (2004-2005 ve 2005-2006) ile birlikte bu onuru kazanan ikinci Kanadalı oyuncu oldu.


Gilgeous-Alexander, Thunder ile ödülü kazanan üçüncü oyuncu oldu ve Kevin Durant (2013-2014) ile Russell Westbrook'a (2016-2017) katıldı.


Thunder'ın yıldız oyun kurucusu, 2024-2025 normal sezonunda 76 maçta 34.2 dakika süre alarak 32,7 sayı, 5 ribaunt, 6,4 asist, 1,72 top çalma, 1,01 blok ortalamaları yakaladı, maç başına sayı, asist ve blok istatistiklerinde kendisinin kariyer rekorlarını kırdı.

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