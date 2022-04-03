Shakhtar iki Süper Lig deviyle özel maç yapacak

Shakhtar Donetsk'in Futbol Direktörü Hırvat Darijo Srna, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile hazırlık maçları yapacaklarını ve elde edilen gelirin Ukrayna'ya bağışlayacaklarını açıkladı.
Srna, "UEFA'dan izin aldık, dostluk maçları oynayacağız. 13 Nisan'da Beşiktaş, 19 Nisan'da Fenerbahçe ile Türkiye'de oynayacağız. Bu maçlardan elde edeceğimiz tüm parayı Ukraynalılara, savaş mağduru çocuklara bağışlayacağız" dedi.
Ukrayna ekibi ayrıca İspanyol ekibi Sevilla, Hırvatistan takımı Hajduk, Fransız devi PSG ve İtalyan ekibi Lazio ile hazırlık maçları yapacak.
Rusya'nı Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri harekatın ardından ülkede tüm sportif faaliyetlere ara verilmişti. Ukrayna 1. Futbol Ligi'de ertelenmişti. Bunu üzerine ülkede bulunan futbolcuların mağdur olmaması adına FIFA ve UEFA ülkede bulunan takımlarda forma giyen futbolcular için özel bir transfer izni verdiğini açıklamıştı.