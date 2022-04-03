Shakhtar iki Süper Lig deviyle özel maç yapacak

FIFA, Rusya-Ukrayna savaşının ardından bu ülkelerde forma giyen futbolculara transfer hakkı tanındığını açıkladı. Buna göre Ukrayna'daki futbolcuların sözleşmeleri 22 Haziran 2022'ye kadar askıya alındı. Bu futbolculara geçici olarak transfer hakkı da tanınacak. FIFA, Rusya'daki kulüplere ise 'ayrılmak isteyen futbolcularınızla 10 Mart'a kadar anlaşın' dedi. Bu anlaşmalar sağlanamazsa futbolcuların tek taraflı fesih hakkı doğacak. Süper Lig'deki kulüplerin de kadrosuna katabileceği oyuncularla ilgili sosyal medyada paylaşılan futbolcular listesini sizler için derledik.