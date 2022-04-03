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Shakhtar iki Süper Lig deviyle özel maç yapacak

Ukrayna Ligi ekibi Shakhtar Donetsk'in Futbol Direktörü Hırvat Darijo Srna, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile hazırlık maçları yapacaklarını ve elde edilen gelirin Ukrayna'ya bağışlayacaklarını açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Shakhtar iki Süper Lig deviyle özel maç yapacak
Darijo Srna

Shakhtar Donetsk'in Futbol Direktörü Hırvat Darijo Srna, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile hazırlık maçları yapacaklarını ve elde edilen gelirin Ukrayna'ya bağışlayacaklarını açıkladı.

  • Srna, "UEFA'dan izin aldık, dostluk maçları oynayacağız. 13 Nisan'da Beşiktaş, 19 Nisan'da Fenerbahçe ile Türkiye'de oynayacağız. Bu maçlardan elde edeceğimiz tüm parayı Ukraynalılara, savaş mağduru çocuklara bağışlayacağız" dedi.

Ukrayna ekibi ayrıca İspanyol ekibi Sevilla, Hırvatistan takımı Hajduk, Fransız devi PSG ve İtalyan ekibi Lazio ile hazırlık maçları yapacak.

Rusya'nı Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri harekatın ardından ülkede tüm sportif faaliyetlere ara verilmişti. Ukrayna 1. Futbol Ligi'de ertelenmişti. Bunu üzerine ülkede bulunan futbolcuların mağdur olmaması adına FIFA ve UEFA ülkede bulunan takımlarda forma giyen futbolcular için özel bir transfer izni verdiğini açıklamıştı.

Rusya ve Ukrayna'dan alınabilecek futbolcu listesi
FOTOĞRAF 12
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FIFA, Rusya-Ukrayna savaşının ardından bu ülkelerde forma giyen futbolculara transfer hakkı tanındığını açıkladı. Buna göre Ukrayna'daki futbolcuların sözleşmeleri 22 Haziran 2022'ye kadar askıya alındı. Bu futbolculara geçici olarak transfer hakkı da tanınacak. FIFA, Rusya'daki kulüplere ise 'ayrılmak isteyen futbolcularınızla 10 Mart'a kadar anlaşın' dedi. Bu anlaşmalar sağlanamazsa futbolcuların tek taraflı fesih hakkı doğacak. Süper Lig'deki kulüplerin de kadrosuna katabileceği oyuncularla ilgili sosyal medyada paylaşılan futbolcular listesini sizler için derledik.
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Yaroslav Rakitskiy (32) - Tecrübeli stoper, Zenit ile sözleşmesini feshetti.
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Alexis Beka Beka (20) - Genç orta saha oyuncusunun Lokomotiv Moskova'dan ayrılabileceği belirtiliyor.
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Artem Dovbyk (24) - Yetenekli forvet Dnipro'da forma giyiyor. FIFA'nın özel izniyle sözleşmesi askıya alındı.
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Marlon (26) - Shakhtar Donetsk'te forma giyen defans oyuncusunun sözleşmesi özel izinle askıda.
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Tsygankov (24) - Dinamo Kiev'in orta saha oyuncusu özel izinle transfer olabilecek.
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David Neres (25) - Shakhtar Donetsk'te forma giyen kanat oyuncusunun sözleşmesi özel izinle askıda.
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Tete (22) - Shakhtar Donetsk'te forma giyen kanat oyuncusunun sözleşmesi özel izinle askıda.
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Pedrinho (23) - Shakhtar Donetsk'te forma giyen oyuncunun sözleşmesi özel izinle askıda.
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Solomon Kvirkvelia (30) - Metalist'te forma giyen defans oyuncusunun sözleşmesi askıda.
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Illya Zabarnyi (19) - Dinamo Kiev'de forma giyen defans oyuncusu yayınlanan kural gereği transfer olabilecek.
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Pepe Djibril Diaw (27) - Rukh Lviv forması giyen defans oyuncusu yayınlanan kural gereği transfer olabilecek.
Rusya ve Ukrayna'dan alınabilecek futbolcu listesi
FIFA, Rusya-Ukrayna savaşının ardından bu ülkelerde forma giyen futbolculara transfer hakkı tanındığını açıkladı. Buna göre Ukrayna'daki futbolcuların sözleşmeleri 22 Haziran 2022'ye kadar askıya alındı. Bu futbolculara geçici olarak transfer hakkı da tanınacak. FIFA, Rusya'daki kulüplere ise 'ayrılmak isteyen futbolcularınızla 10 Mart'a kadar anlaşın' dedi. Bu anlaşmalar sağlanamazsa futbolcuların tek taraflı fesih hakkı doğacak. Süper Lig'deki kulüplerin de kadrosuna katabileceği oyuncularla ilgili sosyal medyada paylaşılan futbolcular listesini sizler için derledik.

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