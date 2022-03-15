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Silahla kutlama olmaz

Süper Lig'de açık ara lider yoluna devam eden ve şampiyonluk için artık günleri sayan Trabzonspor, sosyal medya hesabından anlamlı bir paylaşım yaptı. Şampiyonluk kutlamalarında silah kullanılmamasını isteyen bordo-mavililer, 'Taraftar Hikayeleri' videosunda bu konuya değindi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Silahla kutlama olmaz
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Süper Lig'de en yakın takipçisi Konyaspor'un 15 puan önünde yer alan Trabzonspor, artık şampiyonluk için günleri saymaya başladı.

Silahla kutlama olmaz

Şampiyonluk kutlamalarında silah kullanılmamasını isteyen bordo-mavili takım, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, 15 yaşındaki oğlu Emir'i katil mermi nedeniyle toprağa veren Mustafa Atıcı'nın hikayesine yer verdi.

  • Mustafa Atıcı da videoda bu ifadeleri kullanarak, kimsenin silahı eline almamasını istedi:
  • "11 Ağustos 2021 günü 50 yıllık hayatım bitti. Yeni bir hayata geçtim. Bir insanın bir anlık zevki için, ben bir ömür boyu acı çekeceğim. Allah aşkına şu silahı elinize aldığınızda, lütfen gözünüzün önüne ben geleyim... Şu silahı elinize almayın."
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