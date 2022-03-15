Süper Lig'de en yakın takipçisi Konyaspor'un 15 puan önünde yer alan Trabzonspor, artık şampiyonluk için günleri saymaya başladı.
Silahla kutlama olmaz
Şampiyonluk kutlamalarında silah kullanılmamasını isteyen bordo-mavili takım, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, 15 yaşındaki oğlu Emir'i katil mermi nedeniyle toprağa veren Mustafa Atıcı'nın hikayesine yer verdi.
- Mustafa Atıcı da videoda bu ifadeleri kullanarak, kimsenin silahı eline almamasını istedi:
- "11 Ağustos 2021 günü 50 yıllık hayatım bitti. Yeni bir hayata geçtim. Bir insanın bir anlık zevki için, ben bir ömür boyu acı çekeceğim. Allah aşkına şu silahı elinize aldığınızda, lütfen gözünüzün önüne ben geleyim... Şu silahı elinize almayın."
15 yaşındaki oğlu Emir'i katil mermi nedeniyle toprağa veren Mustafa Atıcı'nın haykırışı: “Bu son olsun!” #MutluluğaKurşunSıkma #TaraftarHikayeleri pic.twitter.com/J2qWVyi9T6
15 yaşındaki oğlu Emir'i katil mermi nedeniyle toprağa veren Mustafa Atıcı'nın haykırışı: “Bu son olsun!” #MutluluğaKurşunSıkma #TaraftarHikayeleri pic.twitter.com/J2qWVyi9T6— Trabzonspor (@Trabzonspor) March 15, 2022
Silahla kutlama olmaz 🚫 pic.twitter.com/EnxeEK4geI
Silahla kutlama olmaz 🚫 pic.twitter.com/EnxeEK4geI— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) February 14, 2022