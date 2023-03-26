Sinan Engin'den Abdülkerim Bardakcı yorumu: Jöleden olabilir

A Milli Takım'da Abdülkerim Bardakcı, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı.





28 yaşındaki futbolcunun sağlık durumuyla ilgili TFF'den yapılan açıklamada, "Galatasaray’da forma giyen millî futbolcumuz Abdülkerim Bardakcı, üç gündür devam eden baş ağrısı şikâyeti nedeniyle EURO 2024 Elemeleri’nde Ermenistan ve Hırvatistan ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı. Abdülkerim’in ileri tetkik ve tedavisine kulübünde devam edilecek" denilmişti.





Abdülkerim Bardakcı'nın A Milli Takım kadrosundan çıkarıldıktan sonra Galatasaray'ın Karabağ ile oynayacağı özel maçın kadrosuna dahil edilmesi kafaları karıştırdı.





Ay-yıldızlı ekibin teknik direktörü Stefan Kuntz, Ermenistan maçı sonrası Abdülkerim Bardakcı'yla ilgili, “Biz, Perşembe günü doktorlardan bir rapor aldık. Orada 2 haftalık daha bir tedavi süreci olduğu söylendi. Biz de bu doğrultuda kararımızı vermiş olduk" şeklinde konuştu.





"Oyuncumuz ayrılmak istemedi"





Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, başarılı futbolcunun sağlık durumu hakkında bir açıklama yaptı.





İnce, "Uzmanlar, Abdülkerim Bardakcı'nın hayati bir durumunun olmadığını ve baş ağrısının tedavi edilmesi gerektiğine karar verdiler. Biz de bir gün ekstra takip altında tuttuk. Devamındaki gün ise idmana başladı, bugün de hocamızın kararıyla bizimle beraber. Bir oyuncu Milli Takım kadrosuna alındığından itibaren, durum oradaki sağlık ekibinin inisiyatifindedir. Oyuncunun orada olup olmamasındaki karar o sağlık ekibi ve teknik ekiptedir. Biz o dakikaya kadar herhangi bir müdahalede bulunmadık. Oyuncumuz ayrılmak istemedi, sağlık ekibinin kararıyla ayrıldıktan sonra biz sürece müdahil olduk" dedi.





📺 Kulüp Doktorumuz Yener İnce'den açıklamalar pic.twitter.com/cnEO2a5W4z — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 25, 2023





"Kadrodan neden çıkarıldım anlamadım"





Abdülkerim Bardakcı da Beyaz TV'de yer alan açıklamasında, "Maça 10 gün kala baş ağrısından dolayı bir oyuncu milli takım kampından çıkarılabilir mi? En büyük hedefim milli takımda oynamak. Nasıl çıkarıldığımı ben de anlamadım" ifadelerini kullandı.





"Jöleden başı ağrıyor olabilir"





Futbol yorumcusu Sinan Engin, Abdülkerim Bardakcı'nın baş ağrısıyla ilgili dikkati çeken bir değerlendirmede bulundu. Tecrübeli futbolcunun sahaya çıkarken çok jöle sürdüğünü belirten Engin, Abdülkerim'in başının bu sebeple ağrıyor olabileceğini söyledi.



































