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Spor

Arda Turan'dan sürpriz transfer

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Antalyaspor forması giyen 29 yaşındaki futbolcu Sinan Gümüş ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

15:54 - 4/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 16:42 - 4/01/2024 Perşembe
IHA
Sinan Gümüş, Galatasaray formasıyla 116 maça çıkmış ve 33 gol atmıştı.
Sinan Gümüş, Galatasaray formasıyla 116 maça çıkmış ve 33 gol atmıştı.

Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor, Sinan Günüş ile sözleşme imzaladı. Eflatun-sarılıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Eyüpspor’a hoş geldin Sinan Gümüş! Eyüpspor’umuz, Antalyaspor’dan tecrübeli hücum oyuncusu Sinan Gümüş’ü 1,5 yıllığına kadrosuna kattı. Sinan Gümüş’e ’hoş geldin’ diyor; eflatun-sarılı formayla nice zaferler diliyoruz" denildi.




Galatasaray ve Fenerbahçe'de oynamıştı

29 yaşındaki futbolcu, kariyerinde daha önce Galatasaray, Genoa, Fenerbahçe ve Antalyaspor formaları giydi.


Sinan Gümüş, geçtiğimiz sezon Antalyaspor ile Süper Lig’de 14, Türkiye Kupası’nda 1 olmak üzere 15 resmi maçta görev aldı.





#Eyüpspor
#Arda Turan
#Sinan Gümüş
2 saat önce
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