Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor, Sinan Günüş ile sözleşme imzaladı. Eflatun-sarılıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Eyüpspor’a hoş geldin Sinan Gümüş! Eyüpspor’umuz, Antalyaspor’dan tecrübeli hücum oyuncusu Sinan Gümüş’ü 1,5 yıllığına kadrosuna kattı. Sinan Gümüş’e ’hoş geldin’ diyor; eflatun-sarılı formayla nice zaferler diliyoruz" denildi.