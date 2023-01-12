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Sinan Kaloğlu: "İkinci yarıyı da iyi bir şekilde tamamlayacağız"

1. Lig ekiplerinden Altay, ligin ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya’da gerçekleştirirken, Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sinan Kaloğlu açıklamalarda bulundu.

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Haber Merkezi İHA
Sinan Kaloğlu ne söyledi?
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Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, ikinci devre hazırlıklarını gerçekleştirdiği Antalya kampını değerlendirdi.

"Tüm oyuncularımızı deniyoruz"

İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini vurgulayan Sinan Kaloğlu, "Kampta her şey güzel gidiyor. Üç hazırlık maçı yaptık, hem de ciddi rakiplerle. Bu da bizim için iyi bir ölçü oldu. Bu maçlarda herkesi oynatmaya çalıştık. Yaklaşık 30 oyuncuyla kampa katıldık. Tüm oyuncularımızı deniyoruz. U15 ve U16’dan genç oyuncularımız var. Onların gelişimini yakından takip ediyoruz ve iyi bir kamp dönemi geçiriyorlar. Genel anlamda şu ana kadar kamp iyi gidiyor. Buradan da Samsun’a geçip, orada ikinci devrenin ilk maçını oynayacağız" dedi.

"Genç oyuncular pozisyon oyununda çok iyiler"

Genç oyuncuların kendisini mutlu ettiğini vurgulayan Kaloğlu, "Kampta beni mutlu eden olay, genç oyuncularımızın pozisyon oyununu çok iyi oynamaları. Özellikle savunma anlamında beni ekstra mutlu etti. Şimdi onlar bu pozisyon oyununa adapte oldular. Bu çok hoşuma gitti. Onların pozisyon oyununu iyi oynamaları takım içindeki rekabeti biraz daha artıracak" şeklinde konuştu.

"Zor kaybeden bir takımız"

Zor kaybeden takım olduklarını dile getiren Sinan Kaloğlu,
"Biz ilk yarıyı başarılı bir şekilde bitirdik. Aynı şekilde ikinci yarıya da başlamak istiyoruz. Zor kaybeden bir takımız. Maalesef son iki haftada aldığımız mağlubiyetler bizim tamamen konsantrasyon kaybımızdan kaynaklandı. Samsunspor maçı ile birlikte tekrar o mücadelenin içinde olacağız. Bizim takım olarak kimliğimiz ve karakterimiz bu. İyi bir şekilde ikinci yarıyı da tamamlayacağız" ifadelerini kullanarak sözlerini noktaladı.

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