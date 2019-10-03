Sınırlarımızı zorlayacağız

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 2. maçında bugün sahasında İsviçre ekiplerinden Basel’i konuk edecek Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman ve futbolculardan Abdulkadir Parmak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Güçlü bir rakibe karşı sahaya çıkacaklarını ifade eden Ünal Karaman, “Son 10 yılın 8’ini şampiyon bitirmiş, Avrupa’da 16 çeyrek ve yarı final görmüş güçlü bir ekibe karşı oynayacağız. Uzun süre ara verdiğimiz Avrupa arenasına biz de döneceğiz. Sizlerin de bildiği gibi istemediğimiz sıkıntılar yaşadık. Bu sıkıntılar bizi lig ve Avrupa’da bazı zorluklara itti. Bazı oyunculara gereğinden fazla yüklendik. Bu konuda bazı oyuncularımıza haksızlık yaptığımızı biliyoruz, onlar da bizlere haklarını helal etsin. Zevkli bir müsabaka olacak. Biz elimizde var olan oyuncuların fiziksel ve sağlık açısından iyi olanlarıyla müsabakaya başlayacağız. İnşallah taraftarın desteğiyle iyi bir müsabaka olur. Var olan gücümüzün sınırlarını zorlayacağız. Bu konuda bizlere ve oyunculara düşen görev kadar bizleri sevenlere de görev düşüyoruz. Bu desteği bize verirlerse mutlu oluruz” şeklinde konuştu.

SAVAŞMAMAK OLMAZ

Bordo-mavili takımın orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak da yaptığı konuşmada “Futbolcular olarak maçın önemini biliyoruz. Rakibimiz iyi bir takım, biz de iyi bir takımız. İyi bir sonuç almayı düşünüyoruz. Eksiklerimiz var ama bunları bahane olarak görüp arkalarına saklanmıyoruz. Bu formayla maça çıkıp, savaşmamak olmaz. Hem bizim kariyerimiz hem de takımımız için ligde, Avrupa’da oldukça önemli” ifadelerini kullandı.