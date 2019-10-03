Sınırlarımızı zorlayacağız
UEFA AVRUPA LİGİ

Sınırlarımızı zorlayacağız

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Basel maçına hazır olduklarını söyledi. Zevkli bir müsabaka olacağını söyleyen Karaman, “Bu konuda bizlere ve oyunculara düşen görev kadar bizleri sevenlere de görev düşüyor. Bu desteği bize verirlerse mutlu oluruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ünal Karaman

Ünal Karaman

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 2. maçında bugün sahasında İsviçre ekiplerinden Basel’i konuk edecek Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman ve futbolculardan Abdulkadir Parmak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Güçlü bir rakibe karşı sahaya çıkacaklarını ifade eden Ünal Karaman, “Son 10 yılın 8’ini şampiyon bitirmiş, Avrupa’da 16 çeyrek ve yarı final görmüş güçlü bir ekibe karşı oynayacağız. Uzun süre ara verdiğimiz Avrupa arenasına biz de döneceğiz. Sizlerin de bildiği gibi istemediğimiz sıkıntılar yaşadık. Bu sıkıntılar bizi lig ve Avrupa’da bazı zorluklara itti. Bazı oyunculara gereğinden fazla yüklendik. Bu konuda bazı oyuncularımıza haksızlık yaptığımızı biliyoruz, onlar da bizlere haklarını helal etsin. Zevkli bir müsabaka olacak. Biz elimizde var olan oyuncuların fiziksel ve sağlık açısından iyi olanlarıyla müsabakaya başlayacağız. İnşallah taraftarın desteğiyle iyi bir müsabaka olur. Var olan gücümüzün sınırlarını zorlayacağız. Bu konuda bizlere ve oyunculara düşen görev kadar bizleri sevenlere de görev düşüyoruz. Bu desteği bize verirlerse mutlu oluruz” şeklinde konuştu.

SAVAŞMAMAK OLMAZ

Bordo-mavili takımın orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak da yaptığı konuşmada “Futbolcular olarak maçın önemini biliyoruz. Rakibimiz iyi bir takım, biz de iyi bir takımız. İyi bir sonuç almayı düşünüyoruz. Eksiklerimiz var ama bunları bahane olarak görüp arkalarına saklanmıyoruz. Bu formayla maça çıkıp, savaşmamak olmaz. Hem bizim kariyerimiz hem de takımımız için ligde, Avrupa’da oldukça önemli” ifadelerini kullandı.

Fikret Orman'dan 'başkanlık' açıklaması: Aday olmayacağım
Fikret Orman'dan 'başkanlık' açıklaması: Aday olmayacağım

Beşiktaş'taki 7,5 yıllık görevinden ayrılacağını açıklayan başkan Fikret Orman, merak edilen adaylık konusunda açıklama yaptı. Siyah-beyazlı eski yönetici Candaş Tolga Işık'a konuşan Orman, seçime girmeyeceğini ifade etti.Candaş Tolga Işık'ın sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle;"Az önce Fikret Orman’la konuştum. 'Kararımı açıkladığım günden beri hiç değiştirmedim, değiştirmeyeceğim de. Aday değilim, olmayacağım' dedi"Az önce Fikret Orman’la konuştum “Kararımı açıkladığım günden beri hiç değiştirmedim, değiştirmeyeceğim de. Aday değilim. Olmayacağım.” dedi.&mdash; Candaş Tolga Işık (@ctisik) 2 Ekim 2019 Beşiktaş'ta başkan adaylığı için adı geçenler şöyle;Ahmet Nur ÇebiYıldırım DemirörenSerdal Adalıİsmail ÜnalHürser Tekinoktay#Beşiktaş Kulübü Başkanı #FikretOrman, mevcutiyetinin Beşiktaş&#39;a zarar verdiğini düşündüğünü belirterek görevinden istifa edeceğini açıkladı. pic.twitter.com/i7w9w1gwf4&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 24 Eylül 2019

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