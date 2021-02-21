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Sio'dan üzen haber: Durumu tahmin edilenden kötü

Gençlerbirliği’nin başarılı futbolcusu Giovanni Sio’nun ciddi bir hastalıkla mücadele ettiği ve durumunun tahmin edilenden kötü olduğu bilgisine ulaşıldı.

Haber Merkezi İHA
Giovanni Sio, Gençlerbirliği formasıyla çıktığı 44 maçta 12 gol attı.
Giovanni Sio, Gençlerbirliği formasıyla çıktığı 44 maçta 12 gol attı.

Bir süredir Gençlerbirliği’nden uzak kalan golcü oyuncu Sio’nun hastalıkla mücadele ettiği öğrenildi.

Fildişi Sahilli futbolcu, Konyaspor maçından önce yaptığı sosyal medya paylaşımında rahatsızlığının olduğunu ve daha güçlü bir şekilde geri döneceğine inandığını belirtmişti.

Fransa’da tedavisi devam eden Sio’nun durumunun tahmin edilenden kötü olduğu ve sezonun geri kalanında Gençlerbirliği’ne dönmesinin beklenmediği kaydedildi.

31 yaşındaki golcünün rahatsızlığının futbol kariyerini tehdit edebileceği belirtiliyor.


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