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Spor

Sırp stoper Hatayspor'da

Hatayspor daha önce Napoli, Torino, Spartak Moskova ve Genoa formaları giymiş olan 31 yaşındaki Sırp stoper Nikola Maksimovic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

16:18 . 3/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Nikola Maksimovic

Nikola Maksimovic

Geçtiğimiz sezon deprem felakatinden dolayı ligin geride kalanında ligden çekilen Hatayspor yeni sezona Volkan Demirel yönetiminde hazır bir şekilde girmek istiyor.


Bu doğrultuda 31 yaşındaki Sırp stoper Nikola Maksimovic ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.


Kariyerinde Napoli,Torino,Spartak Moskova,Genoa giyen kariyerli stoper, Sırbistan milli takımının ise 25 kere milli formasını giydi.


Son olarak 2021-22 sezonunda Genoa'da forma giyen Maksimovic, 2022-23 sezonu serbest oyuncu statüsündeydi.





#Hatayspor
#Nikola Maksimovic
#Süper Lig
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