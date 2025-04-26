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Sivasspor'dan kritik üç puan: Düşme hattı alev alev | ÖZET

Sivasspor'dan kritik üç puan: Düşme hattı alev alev | ÖZET

18:0426/04/2025, Cumartesi
G: 26/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Sivasspor'un gol sevinci.
Sivasspor'un gol sevinci.

Süper Lig 33. haftasında Sivasspor konuk ettiği Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti ve küme düşme hattında kritik üç puanı hanesine yazdırdı. Kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 62. dakikada Uras Radakovic ve 75. dakikada Rey Manaj kaydetti. Sivasspor-Antalyaspor maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 33. haftasında Sivasspor sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti ve kritik üç puanı hanesine yazdırdı.


Yiğidolar'a galibiyeti getiren golleri 62. dakikada Uras Radakovic ile 75. dakikada Rey Manaj attı.


Bu sonucun ardından Sivasspor puanını 34 yaptı ve 15. sıraya yükseldi. Antalyaspor 40 puanla 12. sırada kaldı.



SİVASSPOR - ANTALYASPOR MAÇ ÖZETİ
Sivasspor - Antalyaspor maçının özetini izlemek için

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