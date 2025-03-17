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Sivasspor 3 futbolcusunu milli takımlara gönderdi

Sivasspor 3 futbolcusunu milli takımlara gönderdi

12:4217/03/2025, Pazartesi
AA
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Sivasspor'da üç oyuncu milli davet aldı.
Sivasspor'da üç oyuncu milli davet aldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'da 3 futbolcu, ülkelerinin milli takımına davet edildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre golcü oyuncu Rey Manaj Arnavutluk Milli Takımı'na, sol kanat oyuncusu Garry Rodrigues Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'na ve orta saha oyuncusu Samuel Moutoussamy ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı'na çağrıldı.

Sivasspor Kulübü, ülkelerinin milli takımlarına davet edilen futbolcularına başarı diledi.





#Süper Lig
#Sivasspor
#Milli takımlar

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