Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadeleyi sarı lacivertli takım 3-1 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Talisca ile 47 ve 90. dakikalarda Tadic kaydetti. Sivasspor'un tek golünü ise 57. dakikada Efkan Bekiroğlu attı. Ayrıca 85. dakikada Uros Radakovic direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.





Galatasaray'ın deplasmanda Samsunspor'u 2-0 yendiği hafta, Fenerbahçe de deplasmanda Sivasspor'u 3-1 mağlup etti. Bu sonuçlarla birlikte Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki puan farkı 3 oldu. Sivasspor ise 31 puanda kaldı.





Gelecek hafta Fenerbahçe sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Sivasspor ise deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.













Sivasspor Fenerbahçe maç özeti

5. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Manaj'ın kafa vuruşunda, kaleci Livakovic son anda kale çizgisinden çıkardı.





15. dakikada Tadic'in sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Talisca'nın kafa vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural topu kornere çeldi.





29. dakikada Bekir Böke orta sahadan aldığı topu ceza sahası önüne kadar sürdü. Bekir Böke'nin sert şutunda, kaleci Livakovic meşin yuvarlağı güçlükle kurtardı.





42. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına Talisca geçti. Talisca'nın ceza sahası dışından sert şutunda, top kaleci Ali Şaşal Vural'ın sağından filelere gitti: 0-1





Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.





47. dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Tadic’in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2





57. dakikada sol kanatta topla buluşan Efkan Bekiroğlu’nun ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak sağ köşeden filelere gitti. 1-2





64. dakikada sol kanattan Maximin’nin pasında topla buluşan Dzeko’nun şutunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural’da kaldı.





86. dakikada Radakovic, En-Nesyri’ye yaptığı müdahale sonrası kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.





90. dakikada sol kanattan Szymanski’nin ceza yayına doğru pasında Tadic’in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-3





Mücadele 1-3 sona erdi.





Sivasspor-Fenerbahçe maç özeti izle





Fenerbahçeli oyuncular battaniyeye sarıldı

Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda hava sıcaklığı 1 derece olarak ölçüldü. Oynanan müsabakada ise konuk takım sarı-lacivertlilerin futbolcuları zor anlar yaşadı. Yedek kulübesinde oturan Fenerbahçeli futbolcular battaniyelere sarılarak soğuktan korundu. Sarı-lacivertli oyuncuların bu halleri ise sosyal medyada gündem oldu.





Fenerbahçe’de ceza nedeniyle misafir tribünü boş kaldı