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Sivasspor - Galatasaray || Canlı skor - Canlı sonuç

Sivasspor - Galatasaray || Canlı skor - Canlı sonuç

14:258/12/2024, Pazar
G: 8/12/2024, Pazar
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Galatasaray
Galatasaray

Trendyol Süper Lig 15. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Saat 16.00'da başlayacak olan müsabaka BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Sivasspor-Galatasaray maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 15. hafta karşılaşmasında Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.


Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Turgut Doman düdük çalacak.


Son iki resmi maçtan galibiyet çıkaramayan Galatasaray, ligde 35 puanla liderliğini sürdürüyor. Sivasspor ise 18 puanla 9. sırada yer alıyor.


Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs ile sezonu kapatan Mauro Icardi forma giyemeyecek.


SİVASSPOR - GALATASARAY 11'LER

Sivasspor: Nikolic, Uğur, Sundberg, Radakovic, Murat, Emirhan, Charisis, Poungouras, Garry, Koita, Manaj

Galatasaray: Muslera, Barış, Davinson, Metehan, Berkan, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Sallai, Osimhen.


SİVASSPOR - GALATASARAY CANLI SKOR


TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

#Sivasspor
#Galatasaray
#Trendyol Süper Lig

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