Sivasspor - Galatasaray || Canlı skor - Canlı sonuç

Trendyol Süper Lig 15. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Saat 16.00'da başlayacak olan müsabaka BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Sivasspor-Galatasaray maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig 15. hafta karşılaşmasında Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Turgut Doman düdük çalacak.
Son iki resmi maçtan galibiyet çıkaramayan Galatasaray, ligde 35 puanla liderliğini sürdürüyor. Sivasspor ise 18 puanla 9. sırada yer alıyor.
Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs ile sezonu kapatan Mauro Icardi forma giyemeyecek.
SİVASSPOR - GALATASARAY 11'LER
Sivasspor: Nikolic, Uğur, Sundberg, Radakovic, Murat, Emirhan, Charisis, Poungouras, Garry, Koita, Manaj
Galatasaray: Muslera, Barış, Davinson, Metehan, Berkan, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Sallai, Osimhen.